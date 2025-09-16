Magazín

Nový nebeský návštěvník. Kometu s ohonem přes půl oblohy potvrdil český astronom

před 15 minutami
Zpoza Slunce se na jižní obloze nečekaně objevil nový vesmírný poutník, který překvapil astronomy po celém světě. Kometa, která sotva před pár hodinami dostala oficiální označení C/2025 R2 (SWAN), vystoupila ze svého úkrytu 11. září 2025 a svou krásou a nečekaným jasem okamžitě přitáhla pozornost.
Foto: Filipp Romanov/ Wikimedia Commons

Kometu poprvé detekoval známý lovec komet Vladimir Bezugly, který si jí všiml na volně dostupných snímcích z kamery SWAN na palubě družice SOHO. Tato speciální kamera sleduje rozložení vodíku ve slunečním větru, a právě díky jejím datům se kometu, která je na tento plyn zřejmě bohatá, podařilo odhalit. Její existenci pak potvrdil český astronom Martin Mašek z České astronomické společnosti, kterého Bezugly kontaktoval.

"Snímky z přístroje SWAN mají poměrně malé úhlové rozlišení, to znamená, že poloha objektu byla jenom přibližná. Zkusil jsem ho tedy vyhledat na nějakém lepším snímku," vysvětlil Mašek s tím, že využil robotický teleskop FRAM Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Chile poblíž Cerro Paranal. Jako úplně první tak pořídil snímky komety z povrchu Země.

"Byl jsem velmi mile překvapen, když se na snímcích objevila tak jasná kometa s velmi dlouhým ohonem. Původně jsem očekával, že budu pátrat po nějakém nevýrazném flíčku, jak je často obvyklé. A ona byla vidět krásně na první dobrou," řekl. Nad kometou se podivoval i její samotný objevitel Bezugly: "Kam moje paměť sahá, tohle je jedna z nejjasnějších komet, jaké kdy byly na snímcích přístroje SWAN nalezeny."

Australský expert na komety Michael Matiazzo pořídil 14. září nový snímek komety, na kterém jde vidět impozantní ocas dlouhý 2,5 stupně, což odpovídá délce asi 5 průměrů úplňku. Dráhu komety zatím astronomové teprve odhadují. První astrometrická měření ale naznačují, že se bude od Slunce úhlově vzdalovat a prolétne poměrně blízko Země ve vzdálenosti 0,25 AU v druhé polovině října. 

Planeta se chová podivně: Země mění svou rotaci. A jde i o kyslík, který dýcháme

Země planeta rotace

Astronom Sam Deen navíc přišel se zajímavou informací. Naše planeta by na začátku října měla projít proudem meteoridů, které kometa uvolnila. Není tedy vyloučeno pozorování meteorického roje ve dnech 4. až 6. října.

V současnosti je kometa nejlépe vidět z jižní polokoule, případně v nižších severních zeměpisných šířkách. "Na naší obloze by se měla objevit v průběhu října, ale je otázka, jestli bude pozorovatelná pouhým okem, protože se bude vzdalovat od Slunce a bude nejspíš slábnout. Navíc měla poměrně rychlé zjasňování v posledních dnech, neví se tedy, jestli její jasnění není způsobeno rozpadem," uzavírá Mašek s tím, že predikce ohledně pozorování tak zůstává značně nejistá.

 
