Magazín

Co s námi bude? Země se mění, může to ovlivnit množství kyslíku v atmosféře

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 6 minutami
Na první pohled působí naše planeta naprosto stabilně: slunce ráno vyjde, večer zapadne a den trvá 24 hodin. Jenže realita je mnohem složitější. Země se neotáčí stále stejně: v dlouhodobém měřítku zpomaluje, krátkodobě může naopak zrychlovat. A právě tato kombinace hraje důležitější roli, než by se mohlo zdát. Možná dokonce rozhodla o tom, že dnes máme v atmosféře kyslík.
Právě prodlužující se dny mohly stát za tzv. Velkou oxidační událostí - obdobím, kdy množství kyslíku v atmosféře skokově narostlo.
Právě prodlužující se dny mohly stát za tzv. Velkou oxidační událostí - obdobím, kdy množství kyslíku v atmosféře skokově narostlo. | Foto: Goinyk Production

Od svého vzniku před 4,5 miliardami let se rotace Země pomalu brzdí. Hlavním viníkem je gravitace Měsíce, který se od Země postupně vzdaluje a přitom planetu přibrzďuje. V důsledku toho se dny prodlužují - před 1,4 miliardami let trval den jen 18 hodin, ještě před 70 miliony let byl o půl hodiny kratší než dnes. Podle výpočtů se délka dne prodlužuje zhruba o 1,8 milisekundy za století.

Související

Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

černý měsíc

V posledních letech však vědci pozorovali opačný trend. Rok 2020 přinesl sérii rekordně krátkých dnů a 29. června 2022 trval den o 1,59 milisekundy méně než standardních 24 hodin. Tyto výkyvy souvisí s procesy uvnitř Země i na jejím povrchu - od pohybu tekutého jádra přes oceánské proudy až po tání ledovců. A i když jde jen o tisíciny sekundy, pro naše přesně nastavené technologie je to důležité.

Novější výzkumy ale ukazují, že zpomalování Země mohlo být klíčové i pro samotný vznik života, jak ho známe. "Jednou z velkých otázek vždy bylo, proč a kdy se v atmosféře objevil kyslík. Naše data naznačují, že v tom mohla hrát roli i délka dne," vysvětluje mikrobiolog Gregory Dick z Michiganské univerzity.

Zásadní roli v tom sehrály sinice - drobné mikroorganismy, které se před 2,4 miliardami let masově rozšířily a začaly díky fotosyntéze vyrábět kyslík. Jenže sinice nejsou zrovna ranní ptáčata. Podle studií jim trvá několik hodin po východu slunce, než se naplno rozjedou. To znamená, že čím delší byl den, tím víc kyslíku mohly během své aktivní fáze vyprodukovat. 

Dodnes ale není jasné, proč k masivnímu nárůstu kyslíku došlo právě tehdy, a ne dříve. Právě prodlužující se dny mohly stát za tzv. Velkou oxidační událostí - obdobím, kdy množství kyslíku v atmosféře skokově narostlo. Bez něj by složitý život nikdy nevznikl. Vědci našli stopy tohoto procesu i dnes - například na dně jezera Huron ve Spojených státech amerických, kde se střídají vrstvy sinic produkujících kyslík a bakterií, které zpracovávají síru. Jejich chování ukazuje, jak úzce může být fotosyntéza svázaná s délkou dne.

Související

Taky vás napálili? Internet je plný fotek, které zmátly svět

astronout selfie
Přehled

Výpočty a modely navíc naznačují, že podobná souvislost existovala i u druhé velké vlny nárůstu kyslíku před 550 až 800 miliony let, známé jako neoproterozoická oxidační událost.

"Spojujeme zákony fyziky od molekulární úrovně až po pohyb celé planety. A ukazujeme, že existuje přímá vazba mezi délkou dne a množstvím kyslíku, které mikroby vypustí," shrnul mořský biolog Arjun Chennu z Leibnizova institutu v Německu. Výsledek je fascinující: krátkodobě se může Země točit rychleji, ale dlouhodobě se zpomaluje - a právě díky tomu jsme dnes schopni dýchat. Tanec planety a Měsíce tak neovlivňuje jen astronomii, ale možná i samotný vznik života.

Zdroj: https://www.sciencealert.com/

 
Mohlo by vás zajímat

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí
24 fotografií

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Jak Dan Brown stvořil fenomén. Od Andělů a démonů až po Tajemství všech tajemství

Jak Dan Brown stvořil fenomén. Od Andělů a démonů až po Tajemství všech tajemství
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír Země život galaxie věda měsíc slunce lifestyle

Právě se děje

před 6 minutami
Co s námi bude? Země se mění, může to ovlivnit množství kyslíku v atmosféře

Co s námi bude? Země se mění, může to ovlivnit množství kyslíku v atmosféře

Planeta Země se neotáčí stále stejně rychle: v dlouhodobém měřítku zpomaluje, krátkodobě může naopak zrychlovat.
Aktualizováno před 15 minutami
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

ŽIVĚ
Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Děsí se ryb, v 16 letech zdolala La Manche. Mám naplaváno 31 tisíc, vypráví Pavlacká

Lenka Pavlacká se stala doktorkou a plavání odsunula na druhou kolej. Přesto je pořád nejlepší v republice. V rozhovoru připomíná zážitky z La Manche.
před 21 minutami
Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Hugh Grant zdárně podrývá vlastní mýtus. Z nesmělého milovníka bezpáteřním padouchem

Britský herecký idol má mnoho tváří. Vystudoval literaturu, v parlamentu brojil proti korupci a také byl zatčen za veřejný sex s prostitutkou.
před 34 minutami
Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP.
Aktualizováno před 41 minutami

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z
Prohlédnout si 9 fotografií
Davy lidí zaplavily areál Singha Durbar, kde sídlí většina nepálských ministerstev.
Jeden z protestujících hází do ohně fotografii nepálského premiéra Khadgy Prasada Oliho přímo před vládním sídlem Singha Durbar.
před 1 hodinou

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí

Největší požár v historii parku České Švýcarsko. Podívejte se, jak se stromy vracejí
Prohlédnout si 24 fotografií
Spontánní obnova lesa v Pravčickém dole. Obnově zatím dominuje bříza, pomalu se přidávají další pionýrské dřeviny. Pravčický důl patří k místům, kde hořelo s největší intenzitou.
Pohled na bujně se zmlazující okolí Dlouhého dolu, po jehož dně vede cesta k Pravčické bráně. Na obzoru stolová hora Děčínský Sněžník (v CHKO Labské pískovce). Odumřelé stromy na svazích byly ponechány, pokud neohrožovaly turistickou trasu. Poskytují exponovaným, jižně orientovaným svahům, jejichž povrch v létě tíhne k přehřívání, putující stín. V odumřelém dřevě žijí larvy hmyzu, které jsou zdrojem potravy pro ptáky. Postupně v nich vznikají i dutiny, které některé ptačí druhy osídlují.
Další zprávy