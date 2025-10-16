„Nevím, kde jsem se nakazil.“ Žloutenka není nemoc bezdomovců, 10 rad, jak se chránit

"V posledních měsících se žloutenka A šíří i mezi lidmi, kteří by dříve nepatřili mezi ohrožené. Vidíme případy v rodinách, školách i na pracovištích. Klíčové je dodržovat důkladnou hygienu rukou. Dlouhodobou a spolehlivou ochranu představuje očkování," upozorňuje Petra Batók, tisková mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Co je žloutenka A - a jak se přenáší?
Virus hepatitidy A se přenáší takzvaně fekálně-orální cestou - tedy z infikované stolice přes kontaminované ruce, povrchy, vodu nebo potraviny až do úst. Můžete se nakazit na madle v tramvaji, přes ručník u kamaráda nebo z nedostatečně umytého ovoce.
"Úzkým kontaktem s nakaženým, který může být i bez příznaků, konzumací kontaminované stravy nebo kontaminované vody. Riziková může být konzumace tepelně neopracovaných pokrmů, se kterými manipuloval nakažený člověk. U malých dětí je rizikové špatné mytí rukou, strkání prstů do úst, olizování prstů," vysvětluje Hana Tkadlecová, epidemioložka a lékařka očkovacích center Avenier.
10 pravidel, která vás ochrání
- Očkování jako jistota! Dvě dávky chrání na roky. "Po první dávce vzniká ochrana už za 10 dní. Pokud se podá i druhá dávka do 12 měsíců, vzniká celoživotní ochrana," vysvětluje MUDr. David Jilich, Ph.D., lékař Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka. "Existuje i dětská forma vakcíny, určená pro děti od 1 do 15 let věku." Očkování není standardně hrazené státem, ale pojišťovny na něj přispívají.
-
Mějte vlastní ručník - i doma. Na vlhkém textilu může virus přežít i několik hodin. Nepůjčujte si ručníky.
-
Kartáček, kelímek nebo holítko? Vaše věci pro osobní či intimní hygienu není vhodné sdílet ani mezi členy rodiny.
-
Madla v MHD: chytnout a hned dezinfikovat. Tisíce lidí denně osahají tlačítka a držadla. Po vystoupení si vždy dezinfikujte ruce - zvlášť před jídlem nebo dotykem obličeje.
-
Mytí rukou = základ, hlavně po WC. Mýdlo, teplá voda, 40 až 60 sekund. Nejčastější cesta přenosu je právě špatná hygiena rukou.
-
Nepijte z cizí lahve, kelímku ani skleničky
-
Led a voda. Pozor na původ. I mimo léto můžete vyrazit do zahraničí, kde nemáte jistotu kvality vody. "Proto by lidé neměli třeba v Egyptě pít vodu z kohoutku ani si v ní čistit zuby. Virus je odolný a přežívá i v mrazáku třeba několik let," varuje Petra Batók z pražské hygienické stanice.
-
Dezinfekce v kapse neuškodí. Nejde o paniku - jen mějte gel po ruce po cestě MHD, návštěvě toalety nebo při manipulaci s penězi.
-
Když je někdo nemocný - samostatný prostor. Ručník, nádobí, koupelna. Nejde o stigmatizaci, ale o zodpovědnost vůči ostatním.
-
Sledujte příznaky - a nezlehčujte je. Začíná to jako viróza: únava, nevolnost, teploty, bolest břicha. Později se přidávají typické znaky: žlutá kůže a oči, tmavá moč, světlá stolice. Objevily se? Nečekejte a jděte k lékaři. "Tmavá moč a světlá stolice přicházejí docela brzy, dřív než zežloutnutí, je to spolehlivý příznak," říká Petra Batók z Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Očkování pomůže i po kontaktu s nakaženým
Byli jste u někoho na návštěvě, sdíleli koupelnu, sklenici nebo jídlo - a pak se ukázalo, že má žloutenku A?
Očkování má smysl i po kontaktu. Podle Státního zdravotního ústavu je možné nechat se očkovat postexpozičně, ideálně do 14 dnů od kontaktu. Vakcinace nemá negativní vliv ani v případě, že už probíhá inkubační doba.
Spojte se s praktickým lékařem - pomůže vyhodnotit riziko a doporučí další postup.
Žloutenka A není nový covid - ale znovu připomíná, že základní hygienické návyky mají smysl. U dospělého znamená nemoc zpravidla týden až několik týdnů v nemocnici, dietu, dlouhodobou únavu.
"V MHD určitě nic nejíst a nepít, k jídlu a pití přistupovat až po umytí rukou teplou vodou a mýdlem, nebo po dezinfekci. Nejúčinnější je ale očkování," shrnuje doktorka Tkadlecová.
Nejčastější omyly, které hygienici slýchají
"To je nemoc bezdomovců."
Letos je většina případů u dětí a běžné populace.
"Očkování už teď nemá smysl."
Má - dokonce i po kontaktu s nakaženým.
"Stačí si mýt ruce."
Nestačí, rizikové je i sdílení věcí.
"Když nezežloutnu, nic mi není."
Mnoho případů nemá žluté zabarvení.
"Jednou to prodělám a mám klid."
Imunita je celoživotní, ale průběh může být velmi nepříjemný.
Užitečné odkazy
Hygienická stanice hlavního města Prahy