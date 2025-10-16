Magazín

„Nevím, kde jsem se nakazil." Žloutenka není nemoc bezdomovců, 10 rad, jak se chránit

před 3 hodinami
Žloutenka, tedy virová hepatitida A, letos udeřila s nebývalou silou. „Nevím, kde jsem se nakazil. S nikým, kdo by měl žloutenku, jsem do kontaktu nepřišel. S lékařkou jsme se shodli, že asi v MHD, ale s jistotou to samozřejmě nevím,“ říká Honza z Prahy. Jeho případ potvrzuje, že už dávno neplatí, že se týká jen rizikových skupin. Jak se nákaze vyhnout?
Odborníci mají jasno. Nejúčinnější ochranou proti žloutence je očkování. Ilustrační foto.
Odborníci mají jasno. Nejúčinnější ochranou proti žloutence je očkování. Ilustrační foto. | Foto: pxhere.com / creative commons

"V posledních měsících se žloutenka A šíří i mezi lidmi, kteří by dříve nepatřili mezi ohrožené. Vidíme případy v rodinách, školách i na pracovištích. Klíčové je dodržovat důkladnou hygienu rukou. Dlouhodobou a spolehlivou ochranu představuje očkování," upozorňuje Petra Batók, tisková mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Co je žloutenka A - a jak se přenáší?

Virus hepatitidy A se přenáší takzvaně fekálně-orální cestou - tedy z infikované stolice přes kontaminované ruce, povrchy, vodu nebo potraviny až do úst. Můžete se nakazit na madle v tramvaji, přes ručník u kamaráda nebo z nedostatečně umytého ovoce.

Ovoce i zeleninu před jídlem pečlivě umyjte.
Ovoce i zeleninu před jídlem pečlivě umyjte. | Foto: pexels.com/miriam-alonso / creative commons

"Úzkým kontaktem s nakaženým, který může být i bez příznaků, konzumací kontaminované stravy nebo kontaminované vody. Riziková může být konzumace tepelně neopracovaných pokrmů, se kterými manipuloval nakažený člověk. U malých dětí je rizikové špatné mytí rukou, strkání prstů do úst, olizování prstů," vysvětluje Hana Tkadlecová, epidemioložka a lékařka očkovacích center Avenier.

10 pravidel, která vás ochrání

  1. Očkování jako jistota! Dvě dávky chrání na roky. "Po první dávce vzniká ochrana už za 10 dní. Pokud se podá i druhá dávka do 12 měsíců, vzniká celoživotní ochrana," vysvětluje MUDr. David Jilich, Ph.D., lékař Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka. "Existuje i dětská forma vakcíny, určená pro děti od 1 do 15 let věku." Očkování není standardně hrazené státem, ale pojišťovny na něj přispívají.

  2. Mějte vlastní ručník - i doma. Na vlhkém textilu může virus přežít i několik hodin. Nepůjčujte si ručníky.

  3. Kartáček, kelímek nebo holítko? Vaše věci pro osobní či intimní hygienu není vhodné sdílet ani mezi členy rodiny.

  4. Madla v MHD: chytnout a hned dezinfikovat. Tisíce lidí denně osahají tlačítka a držadla. Po vystoupení si vždy dezinfikujte ruce - zvlášť před jídlem nebo dotykem obličeje.

  5. Mytí rukou = základ, hlavně po WC. Mýdlo, teplá voda, 40 až 60 sekund. Nejčastější cesta přenosu je právě špatná hygiena rukou.

  6. Nepijte z cizí lahve, kelímku ani skleničky

  7. Led a voda. Pozor na původ. I mimo léto můžete vyrazit do zahraničí, kde nemáte jistotu kvality vody. "Proto by lidé neměli třeba v Egyptě pít vodu z kohoutku ani si v ní čistit zuby. Virus je odolný a přežívá i v mrazáku třeba několik let," varuje Petra Batók z pražské hygienické stanice.

  8. Dezinfekce v kapse neuškodí. Nejde o paniku - jen mějte gel po ruce po cestě MHD, návštěvě toalety nebo při manipulaci s penězi.

  9. Když je někdo nemocný - samostatný prostor. Ručník, nádobí, koupelna. Nejde o stigmatizaci, ale o zodpovědnost vůči ostatním.

  10. Sledujte příznaky - a nezlehčujte je. Začíná to jako viróza: únava, nevolnost, teploty, bolest břicha. Později se přidávají typické znaky: žlutá kůže a oči, tmavá moč, světlá stolice. Objevily se? Nečekejte a jděte k lékaři. "Tmavá moč a světlá stolice přicházejí docela brzy, dřív než zežloutnutí, je to spolehlivý příznak," říká Petra Batók z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Očkování pomůže i po kontaktu s nakaženým

Byli jste u někoho na návštěvě, sdíleli koupelnu, sklenici nebo jídlo - a pak se ukázalo, že má žloutenku A?

Nejhorší epidemie za 30 let. Žloutenka zabila v Praze už deset lidí

mytý rukou, ruce, mýdlo, voda

Očkování má smysl i po kontaktu. Podle Státního zdravotního ústavu je možné nechat se očkovat postexpozičně, ideálně do 14 dnů od kontaktu. Vakcinace nemá negativní vliv ani v případě, že už probíhá inkubační doba.

Spojte se s praktickým lékařem - pomůže vyhodnotit riziko a doporučí další postup.

Žloutenka A není nový covid - ale znovu připomíná, že základní hygienické návyky mají smysl. U dospělého znamená nemoc zpravidla týden až několik týdnů v nemocnici, dietu, dlouhodobou únavu.

"V MHD určitě nic nejíst a nepít, k jídlu a pití přistupovat až po umytí rukou teplou vodou a mýdlem, nebo po dezinfekci. Nejúčinnější je ale očkování," shrnuje doktorka Tkadlecová.

Nejčastější omyly, které hygienici slýchají

"To je nemoc bezdomovců."
Letos je většina případů u dětí a běžné populace.

"Očkování už teď nemá smysl."
Má - dokonce i po kontaktu s nakaženým.

"Stačí si mýt ruce."
Nestačí, rizikové je i sdílení věcí.

"Když nezežloutnu, nic mi není."
Mnoho případů nemá žluté zabarvení.

"Jednou to prodělám a mám klid."
Imunita je celoživotní, ale průběh může být velmi nepříjemný.

