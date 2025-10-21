Magazín

Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

před 25 minutami
Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování nedělní krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených šperků však považují za nepravděpodobné.
Tiára ze safírové sady, která patřila francouzské královně Marii Amélii a královně Hortensii. | Foto: © 2016 GrandPalaisRmn (Muzeum Louvre) / Stéphane Maréchalle

Takovou loupež, jakou spáchali v neděli neznámí pachatelé v Louvru, je podle expertů schopno naplánovat jen několik málo zločinců, z nichž většinu policie zná, píše agentura Reuters. Problematické však bude získat zpět ukradené předměty, protože při podobných loupežích zločinci šperky obvykle rozeberou, diamanty rozřežou na menší kousky a vše prodají.

Christopher Marinello, zakladatel společnosti Art Recovery International zabývající se pátráním po ukradeném umění, uvedl, že napříč Evropou i zbytkem světa počet podobných loupeží v muzeích narůstá. "Pokud máte ve svých sbírkách šperky, měli byste se mít na pozoru," varuje expert.

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

koruna císařovny Evženie
Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Zloději odcizili safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III.

Z Louvru odcizili neznámí pachatelé také náhrdelník a náušnice ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparte císařovny Marie Luisy. Ukradli rovněž perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Evženie. Celkem podle serveru France24 odnesli zloději 8708 diamantů, 34 safírů, 38 smaragdů a 212 perel.

Tímhle oknem zloději vnikli do Louvru.
Tímhle oknem zloději vnikli do Louvru. | Foto: Reuters

Podle médií je loupež v Louvru poslední ze série krádeží, které zasáhly nejméně čtyři francouzská muzea. Francouzská prokuratura uvedla, že obvinila ženu čínského původu z krádeže šesti zlatých nuggetů v hodnotě 1,5 milionu eur (36,5 milionu Kč) z jiného pařížského muzea.

Louvre, jedno z nejznámějších muzeí na světě, je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen.

 
