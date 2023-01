Slon se na rušné silnici nenechal vyvést z míry. Řidiči jen bezmocně zírali

Nenasytný slon přezdívaný „Fatty“ v Thajsku uprostřed silnice zastavoval několik nákladních aut. Snažil se jim ukrást cukrovou třtinu z korby, na kterou každý rok ve stejnou dobu na stejném místě pravidelně číhá. Na záběrech je vidět, že se slonovi záměr několikrát podařil a na ukradené rostlině si s radostí pochutnal.

Pětatřicetiletý divoký slon se vynořil z džungle na silnici v thajské provincii Chachoengsao a začal se procházet okolo projíždějících vozidel. Snažil se je donutit zpomalit, aby se zastavila. Pak se natáhl k nákladu v jejich přívěsech, aby se nacpal cukrovou třtinou. Někteří řidiči kamionů navíc museli najet do protisměru, aby se zvířeti vyhnuli.

Video ukazuje, jak se slon láduje sladkou rostlinou z nedalekých polí, kterou kamiony odvážely do továrny na zpracování. "Tomuto slonovi se říká 'Fatty', protože sežere hodně jídla. Je mu asi 35 let. Sice nemá kly, ale je to samec. Každý rok v této oblasti vychází z lesa a čeká na nákladní auta s cukrovou třtinou. Není to ale jediný slon, který tohle dělá," popsal Au Wanapin, který situaci pozoroval.

Místní pracovníci ochrany přírody se domnívají, že jsou divocí sloni tak chytří, že si vypěstovali zvyk krást čerstvé rostliny z vozidel, která jsou pro ně vydatným zdrojem potravy. Podle ochranářů se ale sloni nezaměřují na náklaďáky kvůli tomu, že mají hlad, ale protože dávají přednost chutnější potravě, jako je cukrová třtina, před tou, kterou si musí sami obstarat v džungli.

V Thajsku žije ve volné přírodě asi dva tisíce asijských slonů, kteří se volně potulují mezi chráněnými lesy. Na rozdíl od afrických slonů jsou totiž samci slonů asijských starší 10 let samotáři, zatímco samice po nějaký čas zůstávají se stádem.