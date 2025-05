Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách: Staročeské máje startují v sobotu

Už první květnový víkend startuje 25. ročník Poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Největší přehlídku folkloru ve středních Čechách letos bude hostit deset obcí a měst, ve kterých se představí bezmála pět desítek souborů z celé České republiky i ze zahraničí.

Karlštejn, Neumětely, Beroun, Vinařice, Černošice, Mníšek pod Brdy, Hlásná Třebaň, Všeradice, Vižina, Zadní Třebaň. Tam všude se příznivci lidové muziky a tance mohou o víkendu potkat s krojovanými tanečními soubory, cimbálovkami, dudáckými kapelami, ale třeba i dechovkami nebo dětmi z místních škol a školek. Bude se tančit česká či moravská beseda, kácet májka, obcí projde průvod a chybět nebudou ani stylové jarmarky.

Festival, nad kterým převzal záštitu místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, začne už v sobotu 3. května, a to na Karlštejně, kde se konal už mnohokrát, a současně také v Neumětelích, kde si naopak odbude svou znovuobnovenou premiéru po několika desítkách let. A to hezky v podobě, v jaké se tu máje slavily kdysi: s celoodpoledním obcházením domů s dechovkou Litavanka nebo pojízdnou šatlavou s neúprosným drábem. Českou besedu před vzrostlým a nazdobeným »králem« předvede úctyhodných šest kolon tanečníků.

Kromě dalších účinkujících se v Neumětelích a na Karlštejně představí jeden z letošních festivalových nováčků - folklorní soubor Šmidlátka z Pardubic. Poprvé na festival zavítá také cimbálka Hantal z moravských Vacenovic, kterou můžete slyšet druhou květnovou sobotu v Berouně i Vinařicích, nebo dětský folklorní soubor Hrnček, který do Mníšku pod Brdy dorazí dokonce až ze slovenských Levic.

Po mnoha letech se na poberounské máje vrátí renomovaný pražský Gaudeamus, cimbálovka Michala Sochora nebo muziky Melodika a Osminka. Novinka čeká také návštěvníky 11. května v Černošicích, kde budou Staročeské máje součástí celodenního Festivalu chutí a hudby. Na své si tudíž kromě příznivců folkloru, o který se postarají soubory Tavrija, Janoštínovci, Šáteček a Pramínek, přijdou také milovníci dobrého jídla a pití.

Chybět nebudou samozřejmě osvědčení každoroční účastníci tradiční akce. Ať už ti místní, jako Notičky, Klíček, Třehusk, Třebasbor, tak ti přespolní - Kamýček, Elčovická dudácká muzika, cimbálovka Michala Horsáka nebo krojovaná chodská dechovka Sedmihorka.