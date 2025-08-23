Magazín

Na noční obloze se objeví černý Měsíc. Bible vzácný jev spojuje s koncem světa

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 4 hodinami
V sobotu nastane vzácný černý Měsíc - třetí nov ze čtyř v letní sezoně. Jev sice nebude vidět, neosvětlená strana Měsíce totiž bude směřovat k Zemi, přesto jde o vzácnou událost. Někteří ji spojují s koncem světa a odkazují na slova z evangelia podle Marka: "Slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého." Svit Měsíce neovlivní pozorování hvězd a planet, takže noční obloha se otevře v celé své kráse.
Na první pohled může název "černý Měsíc" evokovat nějaké zatmění, tmavou barvu nebo zvláštní efekt na obloze. Ve skutečnosti jde o něco úplně jiného - je to jen otázka načasování fází Měsíce.

Podobně jako známý modrý Měsíc, který nastává, když se během jednoho měsíce objeví dvakrát úplněk, i černý Měsíc souvisí s fázemi Měsíce. Nejde tak o oficiální astronomický termín, ale o praktický popis vzácné situace v lunárním cyklu.

Pro lepší pochopení úkazu je dobré si připomenout měsíční fáze: Měsíc prochází hlavními fázemi - nov, první čtvrt, úplněk, poslední čtvrt a znovu nov. Mezi nimi se objevují přechodné fáze: dorůstající srpek, dorůstající měsíc, couvající měsíc a couvající srpek. Když je osvětlená pravá strana, Měsíc dorůstá, když levá, ubývá. Celý cyklus od novu k novu - tzv. lunace - trvá přibližně 29,5 dne.

Různé typy černého Měsíce

Černý Měsíc může nastat několika způsoby:

  1. Dva novy v jednom měsíci - podobně jako modrý Měsíc, jen místo úplňků sledujeme nové měsíce.

  2. Sezonní černý Měsíc - během ročního období (jaro, léto, podzim, zima) se objeví čtyři novy; třetí z nich se označuje jako černý Měsíc.

  3. Žádné novoluní v měsíci - tato situace je možná jen v únoru, protože je nejkratší.

Sobotní novoluní 23. srpna patří do druhé kategorie - je to třetí nov v letní sezoně se čtyřmi novy a nastane přesně v 8:06 SELČ.

Ačkoliv Měsíc nebude možné spatřit, má to své výhody: jeho svit neovlivní pozorování hvězd a planet. V létě, kdy jsou teploty v noci ještě příjemné, tak lze bez potíží sledovat Mléčnou dráhu, nebo dokonce některé planety - Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn - třeba pouhým okem. Vzdálenější Uran a Neptun už naopak jen dalekohledem. K jejich lokalizaci se hodí různé aplikace, které ukazují pohyb objektů na obloze.

Další třetí nov ze čtyř v sezoně nastane až 20. srpna 2028 - naposledy v tomto desetiletí. Druhý nov v jednom kalendářním měsíci se objeví až 31. srpna 2027.

 
