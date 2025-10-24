Nádhera. Ve starém kamenolomu vznikla nová bytovka, architekti vsadili na přírodu

Na pomezí brněnských čtvrtí Komín a Bystrc, v úzkém údolí řeky Svratky, vyrostl dům, který dává druhý život místu s těžkou minulostí. Na opuštěných pozemcích bývalého kamenolomu, kde kdysi zněly údery strojů, se dnes místo prachu a hluku ozývá šum listí a zpěv ptáků. Příroda si tu po letech brala zpět své území - a právě její síla se stala inspirací pro architekty, kteří tam vytvořili bytový dům Diorit.
Architekti rozpoznali skrytý potenciál místa a rozhodli se proměnit zanedbaný brownfield v živoucí prostor pro bydlení i přírodu. Projekt nejenže odstranil ekologickou zátěž, ale s respektem k místní biodiverzitě vytvořil harmonické propojení mezi moderní architekturou a přirozeným prostředím. Název "Diorit" odkazuje na kámen, který se zde kdysi těžil - a symbolicky připomíná proměnu nehostinného území v nový, životem pulzující domov.
Budova citlivě reaguje na členitý terén i okolní skalní stěny. Přední část chrání interiér před ruchem ulice, zatímco zadní křídlo volně navazuje na reliéf původního lomu. Kombinace přírodních odstínů omítek, mléčně průsvitného skla a plynulých křivek vytváří architekturu, která do krajiny nejen zapadá, ale s ní doslova dýchá.
Krajinářské řešení ponechává část spontánně vzniklé vegetace a doplňuje ji o výsadbu, která podporuje druhovou pestrost. Díky tomu zde našli útočiště ptáci, hmyz i drobní savci. Na střeše garáží vznikl relaxační park, který plynule přechází do porostů skalních stěn a vytváří příjemné mikroklima. Celkově tak místo působí spíše jako přírodní oáza než jako městská zástavba.
Diorit nabízí byty všech velikostí - od útulných 1+kk po velkorysé čtyřpokojové apartmány s terasami obrácenými do zeleně. V horních patrech se otevírají výhledy na údolí Svratky, zatímco uvnitř domu nechybí recepce, služby ani chytré technologie. Každý byt má vlastní server, který ovládá rekuperaci, topení i chlazení. A i technické řešení stavby stojí za pozornost - železobetonová konstrukce s přiznanými skalními stěnami v garážích odkazuje na historii místa.
Interiéry společných prostor jsou navrženy s citem pro orientaci i vizuální jednotu. Barevně odlišené sekce usnadňují pohyb po budově a dodávají jí osobitý charakter. Dům patří do nejúspornější energetické třídy A, využívá tepelná čerpadla z hlubinných vrtů a dešťovou vodu zachycenou v podzemních nádržích.
Diorit je důkazem, že moderní architektura může být nejen funkční, ale i ohleduplná. Spojuje pohodlí městského bydlení s respektem k přírodě a ukazuje, že i v místě s průmyslovou minulostí může vzniknout prostor, který má budoucnost.