Jednou za 1350 let. Kometu Lemmon spatřili naposled ve středověku, teď máme šanci my

Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
V říjnu se vyplatí hledět k obloze. Zavítá k nám totiž vesmírný poutník, kterého naposled viděli naši dávní předkové v raném středověku. A žádný z našich potomků už ho nikdy nespatří. Kometa C/2025 A6 (Lemmon) k Zemi přilétá jen jednou za zhruba 1350 let – a my zrovna letos můžeme být u toho.
Kometa C/2025 A6 překvapila astronomy. Svou jasností aspiruje na nejjasnější kometu letošního roku. V říjnu by mohla být vidět pouhým okem.
Kometa C/2025 A6 překvapila astronomy. Svou jasností aspiruje na nejjasnější kometu letošního roku. V říjnu by mohla být vidět pouhým okem.

Když byla kometa C/2025 A6 (Lemmon) viditelná ze Země naposledy, psal se zhruba rok 675 našeho letopočtu. V Evropě se tehdy rodila raná středověká města, byzantský císař Konstantin IV. bojoval proti Arabům a naše území obývali Slované, kteří teprve zakládali svá hradiště. Teď - po víc než miléniu - se kometa vrací.

Do úplně jiného světa. 

Astronomové ji objevili letos 3. ledna v rámci průzkumu Mount Lemmon v Arizoně, na žádnou velkou podívanou to ale ze začátku nevypadalo. Pohyblivá tečka viditelná pouze profesionálními dalekohledy ale překvapila. Kometa C/2025 A6 (Lemmon), zprvu mylně považovaná za asteroid, od srpna dramaticky zvyšuje svou jasnost a pomalu se tak začíná stávat kandidátem na nejjasnější kometu roku na severní polokouli.

Noční obloha v říjnu

Říjnová obloha nabídne řadu nebeských představení. Už na začátku měsíce, 7. října, se ukáže superúplněk, který se bude jevit o 14 % větší a o 30 % zářivější. Mezi 6. a 10. říjnem nás čeká každoroční meteorický roj Drakonidy, jehož maximum nastane v noci 8. října. Oblohu prozáří také meteorický roj Orionidy, který pochází z trosek Hallyeovy komety. Vrchol mimořádně jasných a rychle se pohybujících hvězd přijde 21. října. Kolem poloviny měsíce by se mohla ukázat také nedávno objevená kometa C/2025 R2 (SWAN), jejíž jasnost se může dostat na 7 magnitud.

Nejjasnější kometa roku?

Během července se skrývala v záři Slunce, takže jsme ji nemohli pozorovat. Když se ale 2. července ztratila v konjunkci, nikdo od ní příliš neočekával. O to větší překvapení tak nastalo v polovině srpna, kdy se znovu objevila - byla totiž mnohem jasnější, než odborníci předpokládali, a rázem se tak stala středem zájmu. Došlo zřejmě k náhlému zvýšení aktivity jádra, které začalo bouřlivě vypouštět plyn a prach.

Od té doby její jas rychle roste. Momentálně se pohybuje okolo 7. magnitudy, takže ji můžete spatřit za pomoci malého triedru. Hlava komety je patrná už na první pohled, její iontový ohon zatím vynikne spíš na fotografiích. Podmínky pro pozorování by se ale měly v následujících týdnech dál vylepšovat.

Nyní se vlasatice pohybuje v souhvězdí Rysa a postupně se přesouvá do tlap Velké medvědice, kterou bude prolétat už příští týden. Tou dobou se u nás na dva týdny stane cirkumpolární, vůbec tedy nezapadne za obzor. "Pomalu se bude blížit jak ke Slunci, tak i k Zemi, takže její jasnost bude postupně narůstat," říká Martin Mašek z České astronomické společnosti s tím, že vhodná příležitost, kdy ji spatřit, bude 5. října těsně před svítáním. O dva dny později totiž nastane úplněk, který svým svitem bude pozorování rušit. 

Další vhodné pozorovací okno se naskytne po 12. říjnu, kdy bude kometa vidět na večerní obloze, a to v souhvězdí Honicích psů, později Pastýře a Hada. "Nejlepší pozorovací období bude mezi 15. až 27. říjnem. Na konci měsíce by mohla dosáhnout zhruba 4. hvězdné velikosti a optimistické odhady uvádí dokonce až 2. hvězdnou velikost, což je zhruba jasnost hvězd Velkého vozu," vysvětluje Mašek. Tato předpověď ale není zcela jistá, jasnost komet jde totiž předvídat jen obtížně. V listopadu se kometa promítne do souhvězdí Hadonoše a potom už ji zcela ztratíme z dohledu, přesune se totiž do jižních nebeských souhvězdí.

Video: Dr. AstroGeoTech

"Pro nalezení komety bude potřeba vhodná vyhledávací mapka, například pomocí aplikace Stellarium anebo pomocí mapy na webu https://czsky.cz, kometa C/2025 A6 v sekci Sluneční soustava. Je dobré na mobilních telefonech či tabletech použít co nejnižší jas obrazovky s červeno-černým nočním módem, který co nejméně ovlivní přivyknutí zraku na tmu," radí Mašek závěrem.

