"Na tomhle svahu nic postavit nepůjde." Nakonec vznikla chata s výhledem na Trosky

Na malebném okraji Hrubé Skály vyrostl víkendový dům, který dokonale zapadá do rytmu okolní přírody.
Architekti jej navrhli s respektem k jedinečné krajině Českého ráje i k historickému charakteru místa – a přesto působí současně a svěže.
Výsledkem je útočiště, které spojuje tradici s moderním komfortem a dává svým obyvatelům pocit opravdového klidu.
Pozemek, situovaný na mírném svahu jižně od centra obce Hrubá Skála, nabízí jedinečné plátno. Zobrazit 30 fotografií
Foto: Petr Polák, petrpolakstudio.cz
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 5 hodinami
Pozemek, situovaný na mírném svahu jižně od centra obce Hrubá Skála, nabízí jedinečné plátno. Je obklopen směsicí historických a moderních rodinných domů, z nichž každý přispívá k eklektickému kouzlu této oblasti. Design čerpá inspiraci z tradiční architektury s důrazem na integraci domu do jeho přírodního a kulturního kontextu.

Největší výzvou při řešení tohoto projektu bylo nepochybně zakládání stavby.
Největší výzvou při řešení tohoto projektu bylo nepochybně zakládání stavby. | Foto: Petr Polák, petrpolakstudio.cz

Půdorys chaty má podobu do široka otevřeného písmene V, což je záměrné rozhodnutí, které odráží úzký tvar pozemku a maximalizuje panoramatické výhledy na krajinu Českého ráje. Jednopodlažní stavba je opatřena sedlovou střechou, což je odkaz na architektonické dědictví regionu, avšak konfigurace domu - podélná ohnutá hmota - dodává domu moderní nádech.

Po vstupu ze severní přístupové cesty se návštěvníkovi naskytne rozsáhlý výhled na jižně orientovanou panoramu, orámovanou ruinami středověkého hradu Trosky. Obytné prostory, včetně hlavní společenské místnosti s vloženým patrem, dětského pokoje a ložnice, jsou orientovány směrem k tomuto úchvatnému výhledu. Terasa rozšiřuje tyto obytné prostory do krajiny a vytváří fantastický zážitek na pomezí interiéru a exteriéru.

Konstrukce domu využívá tradiční materiály s dřevěnými CLT panely tvořícími hlavní nosnou konstrukci s dřevěným krovem podporujícím střechu. Suterén, nezbytný pro umístění technologií a skladování, je postaven z betonových bloků a viditelné části jsou obloženy místním kamenem, což umožňuje chatě zapadnout do svažitého terénu. Střecha pokrytá tmavě zbarvenými čtvercovými kovovými šablonami položenými diagonálně zajišťuje trvanlivost při zachování rustikální estetiky.

Autor fotografie: Croce&WIR

Studio: NEW HOW architects
Autor: Ing. arch. David Zámečník (na fotografii)
Fotografie: Petr Polák
Web: www.newhow.archi

Největší výzvou při řešení tohoto projektu bylo nepochybně zakládání stavby. Dům je umístěn na svahu, který byl celá léta považován za nezastavitelný z důvodu jeho výrazné nestability. Je založen na osmnácti pilotech o průměru 800 mm a představuje technický unikát svého druhu.

Ve své podstatě je tento architektonický projekt svědectvím o harmonickém spojení tradice a inovace. Respektuje historický kontext a přírodní krásu Českého ráje, zatímco poskytuje moderní komfort a sofistikovaný design. Tento víkendový dům je majákem promyšleného navrhování, který nabízí klidné útočiště, jež oslavuje své okolí.

