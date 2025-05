Na rande s Gabčíkem a Kubišem. Zažijte poslední chvíle hrdinů, kteří zachránili národ

Larp aneb něco jako počítačové hry naživo

Pochopit, co všechno se pod pojmem larp, akronymem anglických slov live, action, role a play skrývá, může být pro nezasvěceného člověka komplikované. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zážitkové hry na různá témata. Od historických událostí, přes známé fantasy a sci-fi ságy, počítačové hry, až po tvorbu vlastních fikčních světů.

Larpy pak tvoří různé tvůrčí kolektivy lidí. Od kamarádů z práce, až po zapsané a léta fungující spolky, které se tvorbě zážitkových her věnují téměř na profesionální úrovni. Stále se však nejedná o plnohodnotné zaměstnání. Drtivá většina lidí se tvorbě her věnuje ve svém volném čase a pokud hra vygeneruje nějaký zisk, spolky jej investují do tvorby dalších her.

Na larp se zároveň může přihlásit téměř kdokoliv, většinou nejde o uzavřenou společnost. Pokud si člověk dohledá hru, která ho svým obsahem zaujme, stačí se přihlásit, zaplatit registrační poplatek, který zahrnuje ubytování, stravu a třeba zapůjčení kostýmu a na hru dojet. Veškeré herní mechaniky, například jak se hraje intimita s jinými hráči, násilí (divadelní facky a podobně), případně manipulace s akustickými zbraněmi pak organizátoři vysvětlí hráčům přímo na místě.