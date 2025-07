Na mú dušu. Manželé v srdci Valašska vytvořili místo, kde si opravdu odpočinete

V době, kdy je běžné trávit volno s mobilem v ruce a pracovním e-mailem na očích, přichází projekt, který se vydává opačným směrem. V Javorníkách, v srdci beskydských lesů, vzniklo místo, kde je prioritou mentální regenerace a skutečný klid. Na mú dušu.

Manželé a podnikatelé Martin a Lucie Bernátkovi společně zrekonstruovali pět roubenek, které návštěvníkům nabízejí prostředí bez rušivých technologií. Záměr? Vytvořit prostor, kde se člověk může opravdu zastavit - a kde absence internetu není nedostatkem, ale záměrem.

Z průzkumů vyplývá, že až 78 procent Čechů se z dovolené vrací unavenější, než když na ni odjížděli. Jen třetina lidí se během volna dokáže zcela odpojit od práce, a to i přesto, že podle psychologů dochází ke skutečnému uvolnění až po čtyřech až pěti dnech odpočinku.

I když tyto informace nejsou žádným tajemstvím, polovina populace si bere dovolenou kratší než týden. Výsledek? Pocit, že odpočinek "nefunguje" a návrat do běžného režimu je stejně vyčerpávající jako jeho přerušení.

A právě proto se Martin a Lucie rozhodli přijít se zajímavým projektem, který nese název "Na mú dušu".

Dovolená jako projekt a mobil jako překážka klidu

Zajímavé je, jak se proměnilo samotné vnímání dovolené. "Pro mnoho lidí je to další úkol na seznamu - místo odpočinku řeší program, výlety, očekávání. Často se z dovolené stává další výkon," komentuje Martin Bernátek, který se dlouhodobě věnuje tématům životního stylu a prevence vyhoření.

Podle něj přitom největší překážkou není délka volna, ale neschopnost skutečně zpomalit. "Chybí nám dovednost přejít do klidového režimu. Místo přítomnosti jsme hlavou pořád někde jinde - v práci, v mobilu, v obavách, že něco zmeškáme," tvrdí.

Jedním z největších narušitelů odpočinku je podle odborníků mobilní telefon. Průměrný Čech stráví u obrazovky přes šest hodin denně, a to i během volna. V projektu "Na mú dušu" proto návštěvníci najdou skříňky s časovým zámkem, kam si mohou své telefony uzamknout. Televize jsou v interiérech záměrně zakryté, aby nelákaly k pasivnímu sledování obsahu. Místo nich zde hrají hlavní roli kachlová kamna, výhledy do lesa a čas.

Zatímco 60 procent lidí tráví dovolenou aktivně - na kolech, túrách či sportem - jen 20 procent volí klidnější formy odpočinku, jako je relaxace, pobyt v přírodě, meditace nebo čtení. Psychologové však upozorňují, že fyzická aktivita sice uvolňuje tělo, ale nemusí regenerovat mysl. "Když si i na dovolené nastavíme program jako v práci, mozek se nemá šanci přeorientovat. Bez prázdného prostoru nedochází k hlubšímu odpočinku," říká Bernátek.

Návrat k věcem, které jsme znali

Projekt má být návratem k jednoduchosti. Bernátkovi věří, že skutečný klid nemusí být luxusem, ale volbou. "Není to návrat zpět v čase, ale spíš zklidnění tempa. Můžete si uvařit na kamnech, sednout si na zápraží, projít se a jen tak být," dodává Bernátková.

Dovolená bez Wi-Fi, bez programu a bez displejů může znít v roce 2025 jako extrém. Ale možná právě to je důvod, proč se podobná místa začínají objevovat. Připomínají to, co jsme zapomněli. Méně je někdy opravdu více.