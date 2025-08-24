Na Chodově staví lofty za téměř miliardu. Budova zaujme nejen výraznou fasádou

Pozemek, kde dnes rostou základy nové budovy, má za sebou pozoruhodnou minulost. Až do 70. let zde stála obec Litochleby, než její místo nahradilo sídliště Jižní Město. Dnes tak právě tady vzniká architektonicky výjimečný projekt, který navrhl ateliér Ra15.
Dominantou celého komplexu bude budova ve tvaru kruhové výseče - architektonické řešení, které umožnilo efektivně využít netradičně tvarovaný pozemek. Fasádu tvoří lodžie se zkosenými stěnami, které vytvářejí silný estetický dojem, ale mají i praktický význam.
"Jednoduchou hmotu jsme chtěli něčím rozehrát. Jednotlivé lodžie mají boční stěny a strop zajišťující soukromí, navíc chrání před nepřízní počasí," popsal architekt Jiří Ptáček ze studia Ra15 pro CzechCrunch. Díky svému tvaru reaguje fasáda na měnící se denní světlo - světla a stíny se po ní během dne pohybují a dům tak vizuálně ožívá.
"Dělají to právě ty zkosené stěny a stropy lodžií, stejně jako zaoblený tvar domu. Způsobují, že se dům vizuálně proměňuje. Zajímavý pohled to bude také ve chvíli, kdy se část bytů a lodžií ve večerních hodinách rozsvítí," dodává Ptáček.
Z opačné, severní strany, pak architekti navrhli místo lodžií pavlače, které poskytují jiný typ prostoru a pohledu na dům.
Lofty s galerií, vysoké stropy a velká okna
V projektu City Lofts Chodov hrají prim lofty, tedy otevřené prostory s vloženým mezipatrem pro spaní. Tento koncept kombinuje industriální atmosféru s komfortem moderního bydlení.
Díky výšce stropu až 5 metrů bylo možné do bytů umístit galerii, čímž se prostor chytře rozčlenil. Okna od podlahy ke stropu pak zajišťují výjimečné prosvětlení.
Nejmenší jednotky (1+kk s galerií) začínají na 43 metrů čtverečních, největší lofty ve čtvrtém podlaží nabídnou až 120 metrů čtverečních a dispozici 4+kk. "Ceny nejdostupnějších bytů aktuálně začínají na 7,4 milionech korun," uvádí Rostislav Petčenko, spolumajitel společnosti Gartal.
Chytré technologie a pohodlí budoucnosti
Budova bude vybavena moderními technologiemi, které usnadní každodenní život. Vstupy do objektu bude možné otevřít pomocí QR kódu, výtah přivoláte přes mobilní aplikaci a garáže se otevřou automaticky na základě SPZ.
Vysoký standard výbavy zahrnuje podlahové vytápění, velkoformátové obklady, značkové zařizovací předměty a klimatizaci ve vyšších patrech. Projekt nabízí nejen chytré bydlení, ale i soukromí - každá lodžie je oddělená a chráněná před pohledy okolí.
Zeleň, dostupnost a budoucnost lokality
Projekt myslí i na veřejný prostor. Okolí domu bude zkrášleno sadovými úpravami, vysazeny budou nové stromy, které doplní stávající zeleň. "Rezidenti tak budou mít výhledy do korun stromů," říká Ptáček.
Chybět nebude ani obnova pěších tras, nové cyklostezky, letní kino, venkovní posilovna, nová nákupní zóna a lepší přístup k metru skrze park.
Dopravní dostupnost je jedním z dalších benefitů - stanice metra Opatov je vzdálena pouhých 5 minut chůze, blízko je také ulice 5. května a dálnice D1. V okolí se pak nachází obchodní centrum Westfield Chodov, restaurace i Hostivařskou přehradu.
Dokončení projektu je plánováno na přelom let 2027 a 2028.