Macron, Biden nebo Merkelová z elektroodpadu. Umělci vytvořili parodii Mount Rushmore

Mount Recyclemore. Tak zní název instalace, která se v době konání summitu skupiny G7 objevila v anglickém Cornwallu a odkazuje na slavné sousoší s americkými prezidenty. Skupina umělců sestavila z elektroodpadu hlavy Emmanuela Macrona, Angely Merkelové nebo Joe Bidena, aby upozornila na potřebu elektronické součástky recyklovat.

Instalace, která se v době konání summitu skupiny G7 objevila v anglickém Cornwallu, připomíná slavné sousoší Mount Rushmore vysekané ve skalním masivu v Jižní Dakotě. Jen ho namísto hlav bývalých amerických prezidentů tvoří podobizny nejvyšších představitelů Velké Británie, Francie, Spojených států, Kanady, Francie, Itálie a Japonska.

Busty politiků navíc nejsou z žádné horniny, ale ze starých elektrických spotřebičů. Britský umělec Joe Rush totiž spolu s dalšími 15 výtvarníky chtěl upozornit na to, jak vysloužilá elektronika zatěžuje životní prostředí, a tak se spojil s technologickou společností musicMagpie, která mu dodala nepotřebné staré součástky, z nichž tvůrci dílo seskládali.

Bizarní sousoší vznikalo v Rushově londýnském studiu, odkud ho skupina umělců nechala dopravit až na pláž Sandy Acres poblíž přímořského letoviska Carbis Bay, kde se lídři skupiny G7 v současnosti scházejí. Politici z odpadu by měli na vlny oceánu shlížet do neděle, než si je firma musicMagpie odveze do svého sídla v Manchesteru. Informoval o tom deník The Guardian.

Každého z členů G7 dostal za úkol zpodobnit jiný výtvarník. Jeden z Rushových spolupracovníků Alex Wreckage přiznal, že o nejlepší kousky elektronického odpadu se ve skupině strhlo několik hádek. "Někdo říkal, že chce tuhle součástku na Bidenův nos, a někdo jiný zase protestoval, že si tu stejnou vybral na nos Merkelové," prozradil umělec.

Každá z tváří má rozměry tři krát jeden metr a dohromady je sousoší složené z 12 tun šrotu pocházejícího asi z 20 tisíc vyhozených přístrojů. "Musíme odpad recyklovat, ne ho jen tak házet na skládku. Není to pouze problém politiků, musí se s ním vypořádat lidstvo jako celek," zdůraznil Rush.

"Elektroodpad je po celém světě čím dál větší hrozbou, protože má na životní prostředí nedozírné dopady. Pokud skončí na skládce, unikají z něj do půdy a vody škodlivé chemikálie. Při jeho spalování se zase do ovzduší dostávají skleníkové plyny, které přispívají ke globálnímu oteplování," doplnil Steve Oliver z firmy musicMagpie, která se věnuje výrobě repasované elektroniky.

Rush na problém klimatických změn upozorňoval už ve svých starších instalacích. Spolupracoval se slavnými výtvarníky, jako je Banksy, Vivienne Westwoodová nebo Damien Hirst, a sám o sobě říká, že je "umělcem z okraje společnosti".