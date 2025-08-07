Magazín

Gigantický most na Sicílii: technický zázrak, finanční past nebo tunel pro mafii

Ministr infrastruktury a dopravy Matteo Salvini patří k největším podporovatelům mostu.
V Indii, v oblasti Džammú a Kašmír, se letos otevřel nejvyšší železniční jednoobloukový most planety. Chenab Bridge měří 359 metrů, je tak o 29 metrů vyšší než Eiffelova věž.
Největší most na světě nese název Huajiang Grand Canyon Bridge a nachází se v provincii Kuej-čou na jihozápadě Číny. Tyčí se 625 metrů nad hladinou řeky a otevřen byl teprve letos v červnu.
Prvenství nejvyššího visutého mostu donedávna držel 1915 Çanakkale Bridge v Turecku, který překlenuje Dardanelskou úžinu. Letopočet "1915" v oficiálním tureckém názvu je poctou významnému námořnímu vítězství Osmanské říše nad Brity a Francouzi během první světové války. Zobrazit 8 fotografií
Foto: Profimedia.cz
Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
Přes 3,7 kilometru na délku, střední rozpětí 3,3 kilometru, šířka 60 metrů, pylony vysoké jako dvě Žižkovské věže a cena 13,5 miliardy eur. Itálie ve středu schválila stavbu nejdelšího visutého mostu na světě, který má konečně propojit Sicílii s pevninskou Kalábrií.

Snili o něm už starověcí Římané, v novodobé historii po něm toužili i Mussolini nebo Berlusconi. První obrysy mostu, který spojí město Messina na Sicílii s městem Villa San Giovanni v Kalábrii, se začaly rýsovat v roce 1969, kdy byla vypsána první architektonická soutěž. Od té doby byl projekt střídavě schvalován a rušen stejně rychle, jako se měnily vlády u moci. Návrh se podařilo oficiálně oživit teprve v roce 2023 kabinetu premiérky Meloniové.

Technický zázrak, nebo riskantní a zbytečný experiment?

Ministr infrastruktury a dopravy a největší podporovatel mostu Matteo Salvini o něm mluví jako o "metru přes moře" a "motoru rozvoje jihu", který patří k nejchudším oblastem Evropy. Most nabídne tři jízdní pruhy v každém směru s kapacitou až šest tisíc aut za hodinu a železniční trať s kapacitou až 200 vlaků denně.  "Messinská úžina je projekt, který nemá ve světě obdoby," horuje Salvini.

Kritici s ním ale jeho nadšení nesdílí. Na mušku si berou nejen rekordní sumu 13,5 miliardy eur, na kterou by měl projekt vyjít, ale upozorňují i na další rizika. Žádný jiný most na světě nebude čelit tolika výzvám. Messinská úžina je jednou z nejvíce seismicky aktivních oblastí Evropy, leží přesně na styku dvou tektonických desek.

Strach z mafie i z poškození životního prostředí

Regiony, kterých se stavba dotkne, tedy Kalábrie a Sicílie, patří k oblastem s největším vlivem mafie. Sílí tak obavy z korupce, podezřelých zakázek či rozkrádání peněz. "Musíme monitorovat celý dodavatelský řetězec, abychom zajistili, že je odolný vůči zločincům," řekl Salvini a dodal, že pokud by se zjistilo, že je do toho zapojena mafie, most by se nestavěl.

Kvůli mostu bude muset svoje domovy opustit až čtyři tisíce lidí na obou stranách průlivu. Ti ještě mohou rozhodnutí právně napadnout, výstavba by se tak mohla opozdit. Proti mostu bojují i ekologové, kteří varují před dopady na ekosystém úžiny a migraci ptáků a před porušením chráněných oblastí. 

Most jako součást obranné infrastruktury

Kontroverze budí také skutečnost, že italská vláda chce projekt klasifikovat jako strategickou obrannou infrastrukturu, výdaj by se tak započítával do cíle NATO, kterým je pět procent hrubého domácího produktu vynakládat na obranu. Most by tak mohl sloužit jako rychlý koridor pro přesuny vojenské techniky a jednotek.

"Je zřejmé, že má dvojí využití, a proto jej lze použít i z bezpečnostních důvodů," uvedl Salvini na tiskové konferenci. Projekt musí ještě schválit italský účetní dvůr a také agentury pro ochranu životního prostředí - jak národní, tak na úrovni EU.

Přes Messinskou úžinu dnes jezdí trajekty, což je pomalé, nepraktické a závislé na počasí. Most by tak měl spojení zrychlit. Přípravné práci na něm by mohly odstartovat už koncem léta, samotná výstavba pak příští rok. Dokončení se plánuje v letech 2032 až 2033.

Prohlédnout si 8 fotografií
 
