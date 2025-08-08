Magazín

Mimořádná nebeská podívaná. Chystejte se na setkání planet v záři Perseid

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 2 hodinami
Zbývá jen pár dní do vrcholu oblíbeného vesmírného "ohňostroje". Meteorický roj Perseid bude letos gradovat v noci z 12. na 13. srpna. Jen o pár dní později pak bude možné na noční obloze sledovat také uskupení hned šesti planet, chybět bude jen Mars.
Perseidy slibují každoročně mimořádnou podívanou. Letos jim na kráse svým svitem ubere Měsíc, který bude v době jejich maxima jen pár dní po úplňku.
Perseidy slibují každoročně mimořádnou podívanou. Letos jim na kráse svým svitem ubere Měsíc, který bude v době jejich maxima jen pár dní po úplňku. | Foto: Shutterstock

Meteorický roj Perseid se ale letos netěší příliš příznivým podmínkám. I když to vypadá, že počasí by mohlo přát, nebeskou podívanou překazí Měsíc, který bude v době jejich maxima jen tři dny po úplňku. Svým svitem tak většinu z až 80 meteorů za hodinu, které mohou spadnout, přezáří. Spatřit tak budete moci jen ty nejjasnější.

Ohnivé slzy světce

Není ale třeba věšet hlavu. "Perseidy se dají dobře sledovat i týden před maximem a týden po maximu roje. I  když už jich nebude padat tolik," vysvětluje Martin Mašek z České astronomické společnosti. "16. srpna bude Měsíc v poslední čtvrti a bude vycházet až po jedné hodině ranní. První polovinu noci tak nebude rušit jeho svit, vyplatí se proto vyrazit někam dál od měst za tmavší oblohou, třeba na nějakou otevřenou louku," doporučuje Mašek.

Související

Už se toho ví víc. Vesmírný poutník je starší než Slunce a přilétá z "tlustého disku"

NASA, USA, Zahraničí, výročí, historie

Perseidy jsou drobné prachové částice z komety 109P/Swift-Tuttle, která kolem Slunce obíhá s periodou zhruba 133 let. Objevena byla v roce 1862 a naposledy kolem Slunce proletěla v roce 1992. Protože částice zdánlivě vylétají ze souhvězdí Persea, vžilo se pro ně označení Perseidy. Známé jsou ale také jako slzy svatého Vavřince, a to podle světce, který zemřel mučednickou smrtí v roce 258. Lidé si pak rychlé meteory, které padají vždy v době jeho svátku a připomínaly jim slzy, spojili s jeho utrpením. 

Pozoruhodná planetární přehlídka

Od 15. srpna budeme moci pozorovat také vzácný úkaz, který v kombinaci s Perseidy slibuje mimořádnou podívanou. Na ranní obloze se totiž seřadí hned šest planet, přičemž Merkur, Venuši, Jupiter a Saturn bude možné pozorovat pouhým okem. Na Uran a Neptun už bude potřeba si pomoci alespoň malým dalekohledem.

"Saturn v souhvězdí Ryb vychází už za soumraku, nad jihem kulminuje před čtvrtou hodinou ráno. Nedaleko Saturnu se v těchto dnech nachází i planeta Neptun," popisuje Mašek a pokračuje: "Uran najdete v souhvězdí Býka pod otevřenou hvězdokupou Plejády, která je na tmavé obloze na hranici viditelnosti pouhým okem."

Před svítáním vychází také Jupiter s výrazně jasnou Venuší, které budou kousek od sebe. Těsně před východem Slunce bude možné pozorovat v druhé polovině srpna i planetu Merkur. "Ten však bude mít docela krátké, asi 10denní okno viditelnosti a je opravdu potřeba dobrý výhled těsně nad východoseverovýchodním obzorem, co nejníže," dodává Mašek závěrem.

 
Mohlo by vás zajímat

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Ikona světové opery přijede do Prahy. Plácido Domingo zazpívá v Rudolfinu

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety

Beethoven 20. století i spolupracovník komunistů. Šostakovič zemřel před 50 lety

V Praze se koná poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem

V Praze se koná poslední rozloučení s hercem Jiřím Krampolem
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Perseidy obloha planeta meteor

Právě se děje

před 13 minutami
"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno
1:09

"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno

Ruské proválečné telegramové kanály reagují na plánovou schůzku amerického a ruského prezidenta. Od setkání neočekávají velký posun.
Aktualizováno před 24 minutami

V italsko-švýcarských Alpách zemřel český turista, uvádí místní tisk

V italsko-švýcarských Alpách při horském výletu zemřel český turista. Píše to dnes místní tisk. Podle první informace se jednalo o nehodu. Smrtí devětačtyřicetiletého muže se zabývá policie a…
Přečíst zprávu
před 59 minutami
Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Siegfried Mazet slavil s Nory více než 150 vítězství ve Světovém poháru nebo 40 zlatých medailí na mistrovství světa a v olympijských závodech.
Aktualizováno před 1 hodinou
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

ŽIVĚ
USA a Rusko chystají dohodu, která stvrdí ruské územní zisky, píše agentura Bloomberg

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Zcela zaplněné krematorium Strašnice se s Krampolem rozloučilo hudbou a zpěvem

Během smutečního obřadu zazpívala Šárka Rezková, melodii ze seriálu Cirkus Humberto zahrál saxofonista Felix Slováček.
Aktualizováno před 1 hodinou
Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix příští týden zveřejní aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy

Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie.
před 1 hodinou
Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník
6:44

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Tím, že slouží v Národní gardě, brání svou vlastní budoucnost. "Schovávat se je pro slabé," říká Andrej.
Další zprávy