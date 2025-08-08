Mimořádná nebeská podívaná. Chystejte se na setkání planet v záři Perseid

Meteorický roj Perseid se ale letos netěší příliš příznivým podmínkám. I když to vypadá, že počasí by mohlo přát, nebeskou podívanou překazí Měsíc, který bude v době jejich maxima jen tři dny po úplňku. Svým svitem tak většinu z až 80 meteorů za hodinu, které mohou spadnout, přezáří. Spatřit tak budete moci jen ty nejjasnější.
Ohnivé slzy světce
Není ale třeba věšet hlavu. "Perseidy se dají dobře sledovat i týden před maximem a týden po maximu roje. I když už jich nebude padat tolik," vysvětluje Martin Mašek z České astronomické společnosti. "16. srpna bude Měsíc v poslední čtvrti a bude vycházet až po jedné hodině ranní. První polovinu noci tak nebude rušit jeho svit, vyplatí se proto vyrazit někam dál od měst za tmavší oblohou, třeba na nějakou otevřenou louku," doporučuje Mašek.
Perseidy jsou drobné prachové částice z komety 109P/Swift-Tuttle, která kolem Slunce obíhá s periodou zhruba 133 let. Objevena byla v roce 1862 a naposledy kolem Slunce proletěla v roce 1992. Protože částice zdánlivě vylétají ze souhvězdí Persea, vžilo se pro ně označení Perseidy. Známé jsou ale také jako slzy svatého Vavřince, a to podle světce, který zemřel mučednickou smrtí v roce 258. Lidé si pak rychlé meteory, které padají vždy v době jeho svátku a připomínaly jim slzy, spojili s jeho utrpením.
Pozoruhodná planetární přehlídka
Od 15. srpna budeme moci pozorovat také vzácný úkaz, který v kombinaci s Perseidy slibuje mimořádnou podívanou. Na ranní obloze se totiž seřadí hned šest planet, přičemž Merkur, Venuši, Jupiter a Saturn bude možné pozorovat pouhým okem. Na Uran a Neptun už bude potřeba si pomoci alespoň malým dalekohledem.
"Saturn v souhvězdí Ryb vychází už za soumraku, nad jihem kulminuje před čtvrtou hodinou ráno. Nedaleko Saturnu se v těchto dnech nachází i planeta Neptun," popisuje Mašek a pokračuje: "Uran najdete v souhvězdí Býka pod otevřenou hvězdokupou Plejády, která je na tmavé obloze na hranici viditelnosti pouhým okem."
Před svítáním vychází také Jupiter s výrazně jasnou Venuší, které budou kousek od sebe. Těsně před východem Slunce bude možné pozorovat v druhé polovině srpna i planetu Merkur. "Ten však bude mít docela krátké, asi 10denní okno viditelnosti a je opravdu potřeba dobrý výhled těsně nad východoseverovýchodním obzorem, co nejníže," dodává Mašek závěrem.