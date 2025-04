Milujete vlaky? Pořiďte si přestavěné viktoriánské nádraží s vlastními vagóny

O interiér, se kterým byste mohli vyhrávat soutěže, rozhodně nejde. Nádraží z roku 1863, které se proměnilo na bydlení, však láká svou jedinečností. Majitelé vlastní dům už 20 let a za tu dobu zrestaurovali i dva vagony z 60. let. Ty pronajímají turistům. Kvůli věku však své dílo nyní prodávají. Noví vlastníci by tak získali bydlení i zajímavý byznys. Nejen to má zájemce nalákat ke koupi.

Bývaly časy, kdy kolem nádražní budovy kousek od Telfordu ve Velké Británii panoval šrumec. Jenže uhelné doly i železárny z počátků průmyslové revoluce jsou tytam a oblast je dnes rekreačním rájem. "Nemovitost je velmi unikátní a je oblíbená u pěších turistů a cyklistů. Majitelé koupili nemovitost před 20 lety a odcházejí do důchodu," říká ředitelka realitní společnosti Berriman Eaton Caroline Eatonová, která tvrdí, že podnikání s pronájmem historických vagonů vydělalo nynějším vlastníkům 45 tisíc liber zhruba za 10 týdnů. Související Bývalé veřejné záchodky přetvořili na bydlení. Stačil dobrý nápad a pár milionů 5 fotografií Bydlení a byznys Vzhledem k tomu, že byznys majitelům vydělal zhruba 1,3 milionu korun za takto krátkou dobu, bylo nutné nemalé výdělky brát v potaz při stanovení celkové ceny za celý komplex. Přestavěné viktoriánské vlakové nádraží složené z hlavní budovy, dvou vagonů a původní čekárny, která byla předělána na kancelář, proto vyjde na 975 tisíc liber, tedy necelých 29 milionů korun českých. Uvnitř hlavní budovy se nacházejí tři společenské místnosti, čtyři ložnice, samostatná kancelář a dvě koupelny. Rekreační část se skládá ze dvou vagonů. První v sobě skrývá tři ložnice, dvě koupelny a otevřený obývací pokoj s kuchyní, přičemž druhý nabízí dvě ložnice, dvě koupelny a kuchyň s obývacím pokojem. Takzvané "restaurované vozy s charakterem" byly zakoupeny a instalovány na staré železniční trati a celý objekt je popisován jako "ideální bydlení a obchodní příležitost v jedinečném prostředí hrabství Shropshire".