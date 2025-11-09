Magazín

Spor o metro D. Proč stanice po spisovateli s komunistickou minulostí narazila

před 14 minutami
Stanice pražského metra D ještě není v provozu, ale už vyvolala spor o to, po kom se bude jmenovat. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje opustit název Olbrachtova a nahradit ho Ryšánkou.
Vizualizace nové stanice metra D, o její jméno se rozhořel spor.
Vizualizace nové stanice metra D, o její jméno se rozhořel spor. | Foto: Dopravní podnik hl. města Prahy

Důvodem je kritika, že název odkazuje na významného spisovatele, který byl ale zároveň aktivním komunistou. Zatímco Hřib navrhuje místopisné řešení, šéf Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna chce jít dál a pojmenovat nové stanice po hrdinech protinacistického a protikomunistického odboje.

Příští stanice: Olbrachtova. Nazveme zastávku metra D po literátovi spojeném s KSČ?

Stanice metra Olbrachtova

"Místopisné komisi navrhnu, aby se tato budoucí stanice metra D jmenovala Ryšánka, dává to logiku i v rámci místních návazností. Již o tom debatujeme delší dobu mezi jednotlivými organizacemi DPP (pražský dopravní podnik, pozn. red.), ROPID i městem," sdělil Hřib. Stávající název Olbrachtova je podle něj pouze pracovní. "Nové zastávky veřejné dopravy by určitě neměly mít názvy s inspirací v totalitních nebo extremistických režimech," uvedl Hřib.

Komunistu ne

Kudrna kritizoval pracovní název stanice kvůli tomu, že byl spisovatel Ivan Olbracht komunista. Jako alternativu navrhl pojmenovat ji po Josefu Bryksovi, který za druhé světové války bojoval v britském letectvu, či po knězi Josefu Toufarovi.

"Jistě se všichni shodneme na tom, že chceme, aby nastupující generace byly odolné vůči idejím totalitních režimů. Pojďme společně všechny stanice linky D pojmenovat po osobnostech spojených s protinacistickým a protikomunistickým odbojem," vyzval Kudrna. V každé stanici by podle něj mohl být QR kód, po jehož načtení by se lidé dozvěděli více o lidech, po nichž je stanice pojmenovaná.

Proti je i radnice

Proti názvu Olbrachtova se letos v květnu vyslovila také radnice Prahy 4, na jejímž území stanice bude. Jako vhodnější název navrhla Ryšánka či Na Strži podle nedaleké ulice.

Dopravní podnik minulý týden informoval, že Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Ražby budoucí stanice Pankrác na lince D pokračují a dokončeny by měly být ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní.

Záběry z ražby pražského metra D (25. 4. 2023)

Záběry z ražby pražského metra D. | Video: Dopravní podnik hlavního města Prahy
 
Další zprávy