Hrůzný návrat z 80. let. Masožravý parazit poprvé infikoval člověka v USA

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 20 hodinami
Její larvy požírají živou tkáň teplokrevných živočichů. Obvykle jsou oběťmi hospodářská zvířata v tropech. Teď ale Spojené státy potvrdily první případ masožravého parazita u člověka. Stalo se tak po víc než čtyřiceti letech – a odborníci znovu zpozorněli.
Lidožravá moucha Cochliomyia hominivorax - bzučivka lidožravá.
Lidožravá moucha Cochliomyia hominivorax - bzučivka lidožravá. | Foto: WikiMedia_Judy Gallagher

Případ potvrdily americké zdravotnické úřady na začátku srpna. Šlo o obyvatele státu Maryland, který se krátce předtím vrátil ze Salvadoru. První zprávu o nákaze přinesla agentura Reuters.

Ačkoliv pacient nebyl v ohrožení života a léčba zabrala, šlo o první zaznamenanou infekci tohoto typu u člověka na území USA od 80. let minulého století.

Masožravý vetřelec

Za nákazou stojí moucha Cochliomyia hominivorax neboli bzučivka lidožravá, běžně známá také jako "moucha šroubovice" (z anglického screwworm fly). Její larvy kladou vajíčka do otevřených ran - třeba po zranění nebo chirurgickém zákroku - nebo do očí teplokrevných živočichů. Po vylíhnutí se doslova "zašroubují" do těla, kde se prokousávají do svalů, šlach i hlubších vrstev žijící tkáně, kterou požírají.

U zvířat to může mít fatální následky - infekce vede ke ztrátě kondice nebo i smrti. Lidé jsou nakaženi vzácně, pokud však není infekce odhalena včas, může vést k vážným komplikacím.

Larva bzučivky lidožravé, běžně známé také jako „moucha šroubovice“ (z anglického screwworm fly).
Larva bzučivky lidožravé, běžně známé také jako „moucha šroubovice“ (z anglického screwworm fly). | Foto: WikiMedia_John Kucharski

Hovězí maso v ohrožení

Spojené státy s tímto parazitem už zkušenost mají - právě zde byl ve 20. století vyvinut unikátní program hromadného vypouštění sterilních samečků, díky němuž se podařilo populaci much zcela vymýtit. Dlouhá desetiletí byl výskyt pod kontrolou, parazit se držel zejména v tropech Střední a Jižní Ameriky. V posledních letech ale odborníci sledují jeho šíření směrem na sever.

Klimatické změny, přesuny zvířat i mezinárodní obchod zvyšují riziko, že se šroubovice znovu usadí i v mírném pásu. Americké ministerstvo zemědělství už dříve upozornilo, že opětovné zavlečení parazita by mohlo vážně ohrozit například produkci hovězího masa.

I proto USA mimo jiné investují až 750 milionů dolarů do výstavby zařízení v Texasu, které bude produkovat sterilní mouchy pro boj s masožravým škůdcem hospodářských zvířat.

Přestože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se infekce v USA mohla rozšířit, plán signalizuje rostoucí obavy z rizika, že se americký dobytek zamoří parazity, kteří se z Mexika přibližují hranicím Spojených států.

Riziko pro veřejnost zůstává velmi nízké. I tak ale případ z Marylandu připomněl, že i parazit, který byl kdysi považován za poraženého, se může v tichosti vrátit.

 
