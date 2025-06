Tyhle larvy požírají zaživa skot i člověka. Hrozí růst už tak rekordních cen hovězího

Bzučivka lidožravá, parazitická moucha, jejíž larvy požírají teplokrevné savce zaživa, už podle odborníků pronikla hluboko do Mexika – jen asi 1100 kilometrů od hranic s Texasem. Spojené státy proto v květnu zakázaly dovoz dobytka z Mexika. V době, kdy jsou stavy amerického skotu nejnižší za poslední desetiletí, tak hrozí další růst už tak rekordních cen hovězího masa, upozorňuje agentura Reuters.

Bzučivky (anglicky screwworm flies) jsou parazitické mouchy, jejichž samičky kladou vajíčka do jakékoliv otevřené rány teplokrevných zvířat - ať už jde o hospodářská zvířata, divokou zvěř nebo člověka. Po vylíhnutí se stovky larev začnou zavrtávat do živé tkáně. Ránu rozšiřují, živí se jí, a pokud nedojde k jejich včasnému odstranění, mohou hostitele i zabít.

I malý šrám, čerstvě vypálená značka nebo hojící se značka v uchu může u nakažené krávy během pár dní přerůst v otevřenou, živými červy zamořenou ránu, která ohrožuje celý chov. Bzučivku se ve Spojených státech v 60. letech podařilo díky revoluční metodě vymýtit: vědci vypouštěli sterilizované samce, kteří se pářili s divokými samicemi - výsledná vajíčka však byla neplodná.

Spojené státy každoročně dovážejí z Mexika přes milion kusů skotu. Aktuální zákaz dovozu tak ještě víc ztenčí už tak nízké zásoby hovězího masa. Už dřívější dočasné přerušení dovozu z Mexika mezi listopadem a únorem přispělo k výraznému nárůstu cen masa. Zvýšenou poptávku po už tak drahém mase pak lze očekávat i s blížící se letní grilovací sezonou.

Léčba existuje, ale je náročná a nákladná

Ačkoliv je zatím bzučivka stovky kilometrů od amerických hranic, jakýkoliv výskyt na území USA by ještě víc ohrozil zásobování a vystavil riziku i další hospodářská zvířata - nebo domácí mazlíčky, potažmo pak i lidi. "Bzučivky dokonce napadají i lidi. Nejzranitelnější by byli lidé bez domova, kteří mají omezený přístup k hygieně a lékařské péči," upozorňuje profesor veterinární medicíny z Minnesotské univerzity Timothy Goldsmith.

V Panamě funguje speciální továrna, která každý týden vypustí do přírody 100 milionů sterilních bzučivek. Odborníci ale tvrdí, že to nestačí. I když dospělá moucha sama neulétne víc než 20 kilometrů, může se s hostitelem - tedy nakaženým zvířetem - přesunout stovky kilometrů. Nyní už přešla nejužší části Panamy i Mexika, a tedy i ochranná pásma. Šance na zlepšení situace se každým dnem snižují.

Americké ministerstvo zemědělství oznámilo, že investuje 21 milionů dolarů do přestavby továrny v Mexiku, aby mohla produkovat sterilní bzučivky. Věří, že dovoz dobytka by se mohl obnovit ještě do konce letošního roku. Podle průběžných odhadů by případná epidemie bzučivky mohla ekonomiku Texasu připravit až o 1,8 miliardy dolarů - kvůli úhynům dobytka, nákladům na práci a léčbu.

Po desetiletích bez výskytu už totiž většina tamních rančerů nemá potřebné znalosti ani nástroje pro včasné rozpoznání a následnou léčbu. Ta sice existuje, ale je náročná: vyžaduje manuální odstranění stovek larev a důkladnou dezinfekci ran - nákladný, zdlouhavý a nepříjemný proces.