Majitel nejmenší vinice na světě nechce, aby lidé pili jeho vína

Tullio Masoni je majitelem jedné z nejmenších vinic na světě. Víno pěstuje na střeše paláce v ulici Via Mari 10 v italském městě Reggio Emilia. Jeho roční produkce činí 29 lahví a za každou chce v přepočtu více než sto dvacet tisíc korun, píše stanice CNN. Muž považuje svá vína za umělecká díla a neskrývá inspiraci francouzským umělcem Marcelem Duchampem. Proto nechce, aby je lidé pili.

Masoni zřejmě zdědil vášeň pro vinařství od svého otce, který měl "běžnou" vinici na venkově u Reggio Emilia. Když ale syn po otcově smrti procházel účetnictví, zjistil, že by do produkce musel investovat daleko více peněz, než může reálně vydělat, a proto pozemek prodal. "Po 20 letech mě to začalo mrzet, a tak jsem si pořídil kapesní vinici," řekl.

Víno teď pěstuje na střeše svého paláce ze 16. století v centru Reggia Emilia. Budova se mimo jiné vyznačuje tím, že v ní v 19. století přespal italský vojevůdce a revolucionář Giuseppe Garibaldi. Samotné Reggio Emilia se nachází v oblasti, jejíž potravinářské výrobky, od parmazánu až po uzeniny jako prosciutto cotto a crudo, se proslavily po celém světě.

Ve stopách autora vystaveného pisoáru

Masoni však odmítá, aby se k jeho vínům přistupovalo jako k běžnému alkoholickému nápoji. "Mé víno je formou uměleckého vyjádření, filozofickou provokací," řekl Masoni. Neskrývá přitom jistou inspiraci francouzským umělcem Marcelem Duchampem, který v rámci svých instalací přeměňoval běžné předměty v umění. V roce 1917 poslal na výstavu sochu ve tvaru pisoáru a de facto tak založil konceptuální umění. "Když vidíte kolo v obývacím pokoji místo v opravně, tak si uvědomíte, jak je krásné," řekl Masoni, který svá vína prodává v umělecké galerii.

"Jsem jediný výrobce vína na světě, který tvrdí, že by lidé neměli pít jeho vína," tvrdí Masoni. Odmítá, aby jeho nápoje v případě, že někdo lahev opravdu otevře, byly hodnoceny obvyklými popisy vínového buketu. "Po prvním doušku se dostaví velké zmatení, po pár vteřinách cítíte, jako by na patře něco ožilo, a otevře se vám nová dimenze," tvrdí Masoni.