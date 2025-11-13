Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Leonidy patří mezi roje s nejvyšší rychlostí. "Meteory jsou extrémně rychlé, meteoridy vlétávají do atmosféry Země rychlostí až 71 kilometrů za sekundu," vysvětluje Ladislav Bálint. To znamená, že většina meteorů je velmi jasná a často zanechává krátkodobé stopy, které dodávají noční obloze jedinečný dramatický efekt.
Roj je spojen s kometou 55P/Tempel-Tuttle, která obíhá kolem Slunce přibližně jednou za 33 let - naposled sem zavítala v roce 1998. "Pokud je kometa v blízkosti Země, pozorujeme doslova meteorické deště, kdy na obloze vidíte tisíce padajících hvězd," vysvětluje Bálint. Mezi ty nejznámější roje Leonid se zapsal rok 1833.
"Jednalo se o jeden z nejpozoruhodnějších meteorických dešťů v historii, kdy bylo vidět až tisíce meteorů za hodinu. Lidé tehdy věřili, že nastal konec světa," říká Martin Zima, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu. Svědkem deště byl i Edgar Allan Poe, který nebeské divadlo sledoval z kopce nad Baltimorem. "Poe se o této události zmiňuje v eseji Conversation of Eiros and Charmion, kde ji popisuje jako apokalyptický jev. Říká se, že to ovlivnilo i jeho další tvorbu," přidává Zima pro zajímavost.
Meteorické deště s tisíci meteory
Další velkolepé meteorické deště se odehrály v roce 1966 a 1999 až 2002. "V roce 2025 můžeme podle předpovědního modelu astronoma Mikhaila Maslova vidět víc jasných meteorů než obvykle, protože Země prolétne částicemi z komety Tempel-Tuttle z roku 1699," říká Bálint a jedním dechem dodává: "Největší vrcholy bohužel ze střední Evropy neuvidíme. Podle předpovědi Jeremie Vauballona bychom se ale mohli dočkat zvýšené aktivity 18. listopadu okolo čtvrté hodiny ranní."
Leonidy jsou aktivní od 6. do 30. listopadu, s vrcholem kolem 17. až 18. listopadu. Nejlepší čas pro pozorování je ve druhé polovině noci a nad ránem, protože souhvězdí Lva, odkud meteory zdánlivě vylétají a podle kterého dostaly svůj název, vychází kolem půlnoci. Pozorování bude nakloněn i Měsíc, který bude tou dobou jen pár dní před novoluním, svým svitem tak nebude nijak rušit.
Pro ideální zážitek vyrazte co nejdál od osvětlených míst, najděte si výhled na co největší část oblohy. "Nechte oči přivyknout na tmu - aspoň 20 mnut. Zhasněte displeje mobilu a používejte jen baterky s červeným filtrem. Nesoustřeďte se jen na jedno místo, ale blouděte očima po celé obloze," doporučuje Bálint závěrem.