Nová nebeská show. Na obloze hoří satelity Starlink a bude jich přibývat

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Sociální sítě zaplavily v posledních dnech záběry z Kanady a Spojených států, na kterých křižují noční oblohu ohnivé pruhy světla. Na první pohled vypadají jako roj padajících hvězd, ve skutečnosti jde ale o družice satelitního internetu Starlink, které končí svou okružní cestu kolem Země. V plamenech atmosféry.
V současné době padá jeden až dva satelity Starlink denně. Astrofyzik z Harvardu ale upozorňuje, že jich v budoucnu může být ještě víc.
V současné době padá jeden až dva satelity Starlink denně. Astrofyzik z Harvardu ale upozorňuje, že jich v budoucnu může být ještě víc. | Foto: Official SpaceX Photos/Wikimedia Commons

Podle astrofyzika Jonathana McDowellla z Harvardovy univerzity shoří denně v zemské atmosféře jeden až dva satelity Starlink od společnosti SpaceX.

A to je jenom začátek.

V příštích letech jich podle něj může být klidně až pětkrát víc. Jen SpaceX má v současné době na oběžné dráze kolem 8500 satelitů a svou síť chce ještě rozšiřovat, přidávají se zároveň také další společnosti, například Amazon se svým projektem Kuiper.

Životnost satelitů? Pět až sedm let

Většina ze satelitů se přitom pohybuje na nízké oběžné dráze do 2000 kilometrů, kde na ně působí značný atmosférický odpor. Životnost těchto satelitů se tak pohybuje jen okolo pěti až sedmi let.

"I ve výšce několika stovek kilometrů nad naší planetou jsou stále nepatrné zbytky atmosféry. Na naše poměry je to takřka vakuum, ale přesto tyto drobné zbytky způsobují, že se o ně družice, kosmické lodě i stanice třou, což je zpomaluje. A na oběžné dráze platí jednoduché pravidlo - pokud se objektu sníží rychlost, klesne mu výška oběžné dráhy," popisuje šéfredaktor Dušan Majer z Kosmonautix.cz

"Na nižší dráze ale čelí družice ještě hustšímu prostředí, které jim klade ještě větší odpor, takže dráha klesne ještě více a tak to jde pořád dál, dokud nevstoupí do hustých vrstev atmosféry, kde už je odpor okolního prostředí tak velký, že družice shoří," dodává.

Většina materiálu shoří v atmosféře

Tento mechanismus je přirozený a společnost SpaceX s ním od začátku počítala. Starlinky proto navrhovala tak, aby v atmosféře zaniklo co největší množství materiálu a na povrch Země dopadlo jen minimum. "U první generace družic se udávalo, že při vstupu do atmosféry shoří z 90 procent. Nové generace družic, které jsou vypouštěny v posledních letech, jdou ještě dál a při vstupu do atmosféry mají shořet kompletně," říká Majer.

Družice ale nemusí v atmosféře zaniknout jen kvůli tomu, že jim končí životnost, jsou staré a zabírají cenné místo na oběžné dráze. Vstoupit do atmosféry mohou také krátce po startu z důvodu nejrůznějších závad. K takové poruše došlo třeba 12. července 2024, když selhala raketa Falcon 9 během druhého stupně a dvacet satelitů Starlink se tak ocitlo na "nesprávné" oběžné dráze. 

Neobvyklá vizuální podívaná

Pro běžného pozorovatele je návrat satelitů hlavně vizuálním zážitkem. "Zániky Starlinků v atmosféře nepředstavují riziko v tom smyslu, že by z nebe padaly úlomky kovu. Bude to ale pěkná podívaná, protože družice hořící v atmosféře za sebou nechávají výraznou světelnou stopu podobnou padajícím hvězdám," popisuje Majer.

Klíčovým faktorem pro rozlišení toho, jestli se jedná o meteorit nebo vesmírný odpad, je rychlost. "Meteor z oběžné dráhy Slunce, i velká ohnivá koule, trvá jen několik sekund a je pryč, sviští. Vesmírný odpad se pohybuje spíše jako úhlová rychlost letadla (ve skutečnosti rychlejší než letadlo, ale vyšší, takže se vyruší) a může být nad hlavou několik minut," vysvětuje McDowell.

