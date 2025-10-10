Tvrdí, že je zmizelá Maddie. "Není to naše sestra, ale stalkerka," brání se McCannovi

"Bylo to velmi nepříjemné. Vymýšlela si vzpomínky na naše společné dětství - ačkoli žádné neexistovalo. Není to Madeleine," uvedla Amelie McCannová při výpovědi prostřednictvím videohovoru. Její slova zazněla poprvé veřejně - dvojčata Amelie a Sean, kteří osudové noci spali v jedné místnosti s Madeleine, se k případu dosud veřejně nevyjadřovala. O procesu informoval britský server The Guardian.
Podle obžaloby Wandeltová rodinu McCannových obtěžovala více než dva roky. Kromě zpráv na sociálních sítích poslala Amelii i ručně psané dopisy, k nimž přiložila fotografie, které měly dokazovat jejich údajnou podobnost. Některé z těchto snímků byly podle obžaloby upraveny pomocí nástroje ChatGPT. "Jasně je upravila tak, aby vypadala víc jako já. Bylo to opravdu znepokojující," popsala Amelie.
‘Stalker’ who claimed she was Madeleine McCann ‘contacted mother 60 times in a day’ https://t.co/HSOZIba9zU pic.twitter.com/me7tgVRfWy— The Independent (@Independent) October 6, 2025
Na dotaz státní zástupkyně Nadii Silverové, zda někdy uvažovala o testu DNA, Amelie odpověděla: "Ne. Od začátku jsme ji s rodinou ve spolupráci s policií sledovali - nic nenaznačovalo, že by to mohla být Madeleine. Vypadá jinak, má polské rodiče, vyrůstala v Polsku. Nedávalo to smysl."
Sean McCann v písemné výpovědi uvedl, že ačkoliv jej chování Wandeltové nezasáhlo tolik osobně, velmi těžce nesl pozornost, kterou případ přitáhl na sociálních sítích. Lidé podle něj často šířili "zlé a nespravedlivé" komentáře vůči jeho rodičům. "Nevěřím, že je to moje sestra. To, co dělá, je pro mě hluboce znepokojující," uvedl.
Proces odhalil i dopad údajného stalkingu na matku zmizelé dívky, Kate McCannovou. Ta již dříve u soudu popsala, jak ji obě obžalované - Wandeltová a Karen Spraggová - osobně konfrontovaly. Amelie u soudu dodala, že právě její matka snášela celou situaci nejhůře.
"Máma to odnesla nejvíc. Julia ji kontaktovala víc než ostatní a podepsalo se to na jejím psychickém stavu. Bylo to vyčerpávající. Když vás někdo zoufale prosí, abyste mu věřili, a manipuluje s vašimi emocemi natolik, že začnete pochybovat sami o sobě," uvedla Amelie. Nejvíce ji zasáhla situace, kdy Wandeltová matce přímo do očí tvrdila: "Já jsem tvoje dcera."
Zmizení Madeleine McCannové
Malá Madeleine McCannová zmizela na začátku května roku 2007 z pokoje v portugalském letovisku Praia da Luz, kde spala se svými sourozenci. Rodiče se během večera od pokoje vzdálili a šli na večeři s přáteli. Tvrdí však, že chodili své děti během večera pravidelně kontrolovat. Když si všimli, že dcera chybí, zalarmovali policii.
Za posledních 18 let policie sledovala více vyšetřovacích tezí, jednu dobu byli podezřelými i sami rodiče dívky. Ti ale nebyli nikdy oficiálně obviněni. Případ zejména v prvních měsících provázela rozsáhlá mediální a informační kampaň. Rodinu podpořila například spisovatelka Joanne Rowlingová, bývalý fotbalista David Beckham nebo emeritní papež Benedikt XVI.
Obžaloba připomněla i incident z letošního května, kdy se Wandeltová objevila na každoročním pietním setkání za Madeleine v rodném Rothley. Rodina se tentokrát akce nezúčastnila, přesto se podle svědků Polka pokusila s McCannovými navázat kontakt. O osm měsíců později se pak měla vydat přímo k jejich domu.
Obě obžalované - Wandeltová i Spraggová - vinu nadále popírají. Tvrdí, že šlo o snahu o kontakt, nikoliv o obtěžování. Podle státní zástupkyně se ale jedná o promyšlenou a nebezpečnou kampaň, která měla devastující dopad na psychiku rodiny.
Otec zmizelé dívky Gerry McCann u soudu řekl: "Víme, že to není naše dcera. Ale když se znovu a znovu objevují lidé, kteří tvrdí, že jsou Madeleine, je to pro nás nesmírně bolestivé. Pořád máme naději - třeba jen jiskřičku - že žije. Ale tyhle případy nás strašně vysilují." Soudní proces pokračuje.