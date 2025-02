Údolí kdysi pokrýval mech a bažiny. Dnes je v něm jedna z nejromantičtějších vesniček

Podobnou horskou vesničku, jako je Filzmoos, byste v Rakousku hledali jen těžko. V zimě tu člověku nad hlavou létají horkovzdušné balony, které se pak tiše vznášejí nad alpskými vrcholky. Tím ale zvláštní romantika lyžařského střediska nekončí. Návštěvníci se mohou nechat zavézt koňským spřežením k horské salaši, která vypadá jako z pohádky. Filzmoos je tak ideální místo, kde oslavit Valentýna.

"Určitě bych se tam chtěla někdy vrátit," říkám kamarádovi, který stejně jako já navštívil zimní Filzmoos, a on přitakává. Horská vesnička nás okouzlila, ale zřejmě zdaleka ne do takové míry jako Helenu Andronikovou, která lyžařskou destinaci navštívila poprvé před dvaceti lety a uhranula jí natolik, že si tu s rodinou dlouhodobě pronajala byt. Tráví tu volný čas, zná usedlíky a dobrá místa. "Má to jednu nevýhodu. Už se nepodíváte nikam jinam," říká s úsměvem a nezdá se, že by zakotvení ve Filzmoosu litovala.

Zdejší horská oblast je známá svou spolehlivostí ohledně sněhových podmínek, což z ní dělá oblíbenou destinaci pro rodiny a začátečníky zimních sportů. Místo, kde dnes stojí penziony, horské chaty, útulné restaurace a kavárny, ale v dřívějších dobách nebylo tak pohostinné.

Už jen název vesničky složený ze slov Filz, což znamená plsť, a Moos, tedy mech - naznačuje, že bývaly časy, kdy údolí pokrýval mech a bažiny, v nichž se pohybovali pouze pastevci. Turistika tu začala kvést po první světové válce, ale v té době trvala jen přes léto. Až po druhé světové válce se Filzmoos začal využívat i pro zimní sporty a odpočinek. Z malé vesničky s několika domy se postupně stalo oblíbené rekreační středisko, které je z Prahy pět hodin jízdy autem.

Puma na sjezdovce

Na jednu z lanovek ve Filzmoosu dohlíží plyšová černá puma. Leží na balkóně horské chaty u sjezdovky. "Je tu už léta. Děti ji mají rády. Tahle je ale nová, stará puma byla už dost vyšisovaná. Na nějakou dobu z balkónu zmizela, to se lidem nelíbilo. Dokonce snad psali do toho domu, aby zjistili, co se stalo. Nyní už je ale puma na svém místě. Když sněží, tak ji pokrývá bílá vrstva," říká Helena, která tu nejen lyžuje, ale i chodí na skialpy a běžky.

Puma ale není jedinou filzmooskou zvláštností. Málokde se totiž lyžařům stane, že by se jim nad hlavami proletěl horkovzdušný balon. Během zimních balonových fiest, o kterých vyšel článek dříve, je to ale na zdejších sjezdovkách v podstatě normální. Lyžování tu má pak opravdu ojedinělou atmosféru.

Jako z pohádky

Romantiku místa podporuje i přetrvávající tradice jízdy na saních tažených koňmi. Zážitek stojí 26 eur na osobu nebo 200 eur za sedm lidí, tedy za plné sáně, a musí se předem rezervovat.

Kočí, s největší pravděpodobností jeden z místních usedlíků, zabalí zájemce do deky a vyrazí s nimi na oběd nebo večeři k tradiční horské salaši Unterhofalm u jezera Almsee. Po setmění se místy jede hustým lesem, takže není slyšet nic než rolničky a oddychování cválajících koní. Je to jako v zimní pohádce.

Stejně romanticky působí i cíl jízdy - unikátní alpská salaš Unterhofalm z roku 1776. V nabídce mají třeba bramborové rösti - jednoduché křupavé bramboráky z Alp nebo kaštanovou polévku. Kočí čeká hodinu a půl, aby najedené osazenstvo dovezl zpět do Filzmoosu. V malebné horské vesničce si přijdou na své rodiny s dětmi i páry hledající romantiku i odpočinek.