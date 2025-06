Na motorce v jižních Čechách. Volnost silnic, krása krajiny a setkání legend

Jižní Čechy jsou doslova stvořené pro motorkáře. Kvalitní silnice, hladký asfalt a rozmanitá krajina plná výhledů a zajímavých zastávek tvoří ideální kombinaci pro výlet v jedné stopě.

"Ať už hledáte výzvu v zatáčkách Šumavy, klid na Třeboňsku nebo romantiku České Kanady, na své si tu přijde každý jezdec. Šest tematických okruhů o celkové délce přes tisíc kilometrů propojuje nejzajímavější místa regionu, úchvatné výhledy i místní gastro zážitky, a dává tak motorkářům možnost prožít jižní Čechy naplno," přibližuje Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Pokud dáváte přednost klidnější, méně známé krajině, pak vás osloví trasa Novohradsko-Doudlebsko a Česká Kanada. Ta vás zavede do romantických koutů, kde se historie snoubí s tichou krásou přírody. Zastavte se v Terčině údolí - romantickém anglickém parku s vodopádem - a poté pokračujte do malebné vesnice Žumberk s opevněným kostelem a barokními stavbami. Ve Slavonicích, městě s renesančními domy a bohatě zdobenými fasádami, jako by se zastavil čas. Závěr okruhu patří majestátnímu hradu Landštejn, kde si připomenete středověkou atmosféru České Kanady.

Milovníci venkovských silnic, starých zámků a jihočeského folklóru by neměli vynechat trasu Česká Kanada a Toulava, která spojuje například Dačice, Červenou Lhotu a Tábor. Právě v Dačicích vznikla vůbec první kostka cukru a zdejší empírový zámek vám o tom rád poví víc. Na pohádkový zámek Červená Lhota, vystavěný na skále uprostřed jezera, nikdy nezapomenete. A konečně Tábor - město s husitskou minulostí - nabízí nejen historické centrum, ale i proslulé podzemí a botanickou zahradu.

Trasa Písecko a Šumavsko pak vede krajem rybníků, řek a dávné šlechty. Začněte třeba v Blatné, kde se nachází překrásný vodní zámek obklopený parkem s daňky. Dále pokračujte do Písku, kde najdete nejstarší kamenný most ve střední Evropě - starší dokonce než Karlův most v Praze. A ve Strakonicích se nezapomeňte podívat na tamní hrad, kde sídlí Muzeum středního Pootaví s unikátní expozicí věnovanou dudáctví. Trasu zakončí Prachatice a Státní zámek Kratochvíle.

Nechybí ani klasika - okruh Český Krumlov Region a Třeboňsko, který spojuje to nejlepší z kulturního dědictví regionu a poklidnou krajinu. Zastávka v Českém Krumlově, městě zapsaném na seznam UNESCO, je povinností - prohlídka impozantního zámku a toulání uličkami vás nadchnou. Na Třeboňsku vás trasa zavede mezi rybníky, lázně a lesy. Při jízdě touto oblastí se zastavte v Třeboni, kde můžete navštívit renesanční zámek a Schwarzenberskou hrobku. Procházka kolem rybníka Svět, případně výlet na hráz největšího rybníka Rožmberk, je pak ideálním zpestřením odpoledne.

Na trase Toulava a Budějovicko se vydejte se přes Soběslavská blata do Bechyně, kde vás čeká historické centrum, zámek i slavný most. Zastavte se ve Týně nad Vltavou, odtud můžete pokračovat přes vesnici Holašovice, kde se dochovalo autentické selské baroko, prozkoumejte zámek Hluboká a zakončete výlet návštěvou Českých Budějovic s rozlehlým náměstím a Samsonovou kašnou.

Nejen hlubokými lesy a horskou krajinou vás bezpochyby provede okruh Šumavsko a Lipensko. Cesta vede například přes Kvildu, Modravu a okolí Boubína - a právě tady můžete vystoupit a projít se Boubínským pralesem, jedním z nejstarších chráněných území u nás. V blízkosti Kvildy pak určitě nevynechejte Jezerní slať - rašeliniště s naučnou stezkou, která nabízí pohled do unikátního šumavského ekosystému. Na Lipensku vás zase čeká Stezka korunami stromů, odkud se rozprostírá výhled na Alpy i Temelín. Okruh zakončete odpočinkem u Lipenské přehrady.

Indian Riders Fest 2025: Legendární sraz motorkářů

Motorkářskou sezonu v jižních Čechách letos oživí i velkolepá akce Indian Riders Fest 2025, která se uskuteční 19.-22. června v Lipně nad Vltavou. Setkání majitelů ikonických motocyklů značky Indian přiláká tisíce jezdců z celé Evropy ke břehům jedinečného Lipenského jezera. Kromě společných vyjížděk do jihočeské přírody se účastníci mohou těšit na živou hudbu, výstavní zóny, testovací jízdy i přátelskou atmosféru jedné z největších motorkářských komunit v Evropě.