Vyvolat rozruch, zněl úkol pro EXPO. Návrhář Jan Černý vsadil na seprané montérky

Rozruch vzbudil návrhář Jan Černý už s uniformami pro české sportovce na olympiádu v Paříži a zdá se, že velkou pozornost vyvolá i kolekce inspirovaná japonským pracovním oblečením, kterou navrhl pro personál českého pavilonu na EXPO 2025 v Ósace. Kolekce se skládá z bomberu, košile, trika, kalhot a zástěry. Doplněná je o speciální siluetu tenisky Prestige x Jan a o šátek s motivem maskota Reného.

V outfitech od Jana Černého bude možné potkat hostesky, obsluhu restaurace a další personál v českém pavilonu. Oblečení je barevně rozlišené právě podle funkcí. Světlá písková je pro hostesky a průvodce návštěvnickou cestou, modrá pak pro zaměstnance v gastro provozu.

"Přestože jsem Honzovi řekl, že bych chtěl navázat na olympijskou kolekci a Paříž a vzbudit podobný rozruch něčím extravagantním, udělal to opět po svém. A já jsem za to rád, uniformy skvěle ladí s japonským prostředím, respektují japonský minimalismus a zároveň jsou velice originální. Nenápadně také kombinují prvky, které k naší prezentaci používáme - maskota Reného, označení czechia a bystrému pozorovali neunikne ani lipový list z našeho loga, který odkazuje na naše národní symboly, broušené sklo i japonské origami," komentuje kolekci přímo z Ósaky generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

Jan Černý přistupoval k návrhu kolekce komplexně a sestavil tak set, který zaměstnancům poslouží v různém počasí a teplotách, jež se v Japonsku během půlročního konání EXPO promění. Celá kolekce je perfektně kombinovatelná, výrazně odlišená a rozpoznatelná mezi dalšími návštěvníky, a to hlavně díky svojí uniformní barevnosti a velkému potisku "czechia" na zádech.

Milované i nenáviděné montérky

"Během své rešerše, kde jsem se zabýval českou (ne)kulturou v oblékání, jsem narazil na zajímavou paralelu mezi naší a japonskou kulturou. Objevil jsem, jak blízké jsou si naše milované i nenáviděné montérky s japonským workwearem (módou inspirovanou pracovními oděvy, která je v Japonsku velmi zakořeněná do kultury odívání, pozn. red.). Tak jsem v návrzích nechal tyto dva styly pracovních oděvů komunikovat a mluvit. Vznikly z toho tyto uniformy, které možná můžou připomínat Otíkovy montérky z filmu Vesničko má, středisková. Když je ale zasadíme do prostředí mezinárodní půdy Expa v Ósace, tato reference se najednou vytrácí a workwear siluety mojí kolekce dostávají zase úplně jiný význam. A to je jeden z faktorů, který mě na módě opravdu baví, jak moc dokáže změna prostředí a okolností změnit význam samotného oděvu," shrnuje hlavní myšlenku kolekce zakladatel a kreativní ředitel značky Jan Société Jan Černý.

Díky inspiraci kolekce, kterou je dialog mezi českými ikonickými montérkami a japonskou workwear kulturou, je hlavním materiálem bavlna, která je ale ošetřená speciálními enzymy během spírání tak, že působí lehce a příjemně. Tenisky Prestige x Jan z koňakové barvy kůže mají na vnitřní straně boty perforaci, aby zajistily větrání i ve vyšších teplotách.

Při bližším zkoumání kolekce nelze přehlédnout vyšívané dekorace na hrudníku, které odkazují na tolik potřebné kapsy na pracovních oděvech. Tady jsou ale povýšeny do dekoru tím, že jsou kapsy jen náznakem vyšité v jejich siluetách. Oděv tak není ozdobený umělými ornamenty, ale právě prvky, které na něj přirozeně patří.

Siluety jsou oversized, stejné pro ženy i muže, a jsou oproti dřívějším Janovým kolekcím nečekaně minimalistické. "I to má svůj důvod - právě sázka na tlumené barvy a čisté siluety nás může odlišit od ostatních pavilonů, které často volí velmi výrazně barevné a vzorované outfity. Navíc Japonci takřka nenosí vzory, na minimalismu a volných siluetách si zakládají, a právě proto by mohla být tato Jan Société kolekce trefou do černého," říká Jan Černý.

Kolekce uniforem je sepraná a působí lidsky, jako by je už někdo nosil. Další silné propojení s inspirací lze pozorovat v designu zástěry, která díky proříznutí ve spodní části připomíná ikonické lacláče.

"Mám radost, že touto kolekcí můžu bořit pro mě už naprosto zastaralé představy o hosteskách na byznysových eventech, kde si každý hned vybaví mladou slečnu v podpatcích a upnutých minišatech, která tam jako oběť stojí u stolku k pokoukání pánů byznysmenů. Tak svět už opravdu nefunguje a já sám neuznávám to, že by ženy měly být prezentovány v těchto podřadných rolích. Současně takovýto outfit by v celosvětovém měřítku, a ještě v Japonsku, byl nejen nevhodný, ale ani by nikoho nezaujal. Japonci takřka nenosí oděvy upnuté na tělo, užívají si volnost oversized siluet a volných střihů. Myslím si, že můžeme být i díky takto oblečenému personálu zaujmout návštěvníky a stát se tak zapamatovatelným pavilonem," dodává Jan Černý.

Mimo samotnou kolekci pro pracovníky v pavilonu Jan Černý také navrhl obleky a kostýmky pro jeho management. Značka Jan Société se do Ósaky také chystá s vlastní prezentací ve formě konceptuální fashion show.