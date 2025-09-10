Magazín

Přijela na víno a už na Moravě zůstala. S manželem vybudovali lednickou oázu

Petra na jižní Moravu přijela jenom za vínem. Nakonec ale všechno dopadlo úplně jinak.
U vína se začal psát také příběh Petry a dnes už jejího manžela Stanislava. Potkali se totiž ve vinném sklípku ve Velkých Pavlovicích. Stanislava i Moravu si Petra rychle zamilovala.
V jejich kavárně můžete nejen ochutnat, ale také si zakoupit vína z jejich rodinného vinařství.
Ty zaujmou nejen chutí, ale i originálními etiketami. Na nich jsou vyobrazeny důležité události nebo lidé z jejich života. Zobrazit 15 fotografií
Foto: Archiv Knoll Na kávu a pohárek
Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Když před šesti lety poprvé přijela na jižní Moravu, netušila, že odtud už v podstatě neodjede. Ve vinném sklípku se totiž seznámila s místním vinařem – a bylo rozhodnuto. Dnes jsou manželé a společně provozují kavárnu, která se stala oázou v srdci Lednice.

Jen pár kroků od lednického zámku najdete místo, kde se mísí vůně čerstvě namleté kávy s chutí lokálních vín a přátelskou atmosférou. Za projektem Knoll Na kávu a pohárek stojí dnes už manželé Petra a Stanislav Crhákovi. "Tohle všechno je díky Stanikovi, já jsem se k němu jenom připojila," vypráví skromně Petra, která provoz celé kavárny zastřešuje. "Sama bych do toho nešla, jsem člověk, který nerad riskuje."

Ještě před šesti lety žila v Praze, kam kvůli studiu ekonomiky a marketingu odešla z rodné Vysočiny. S kamarády o jednom víkendu vyrazila do Velkých Pavlovic a zamilovala se. "Nejen do Stanika, okouzlili mě i místní lidé, jejich vřelost a otevřenost. Cítila jsem se tady strašně hezky a dovedla jsem si představit, že bych tady mohla žít," říká s úsměvem.

Dala výpověď v práci

Netrvalo dlouho a na jižní Moravu se opravdu přestěhovala, pracovala přitom na dálku a do Prahy jednou za čas dojížděla. "Pak přišel Stanik s nápadem, že bychom si mohli otevřít kavárnu, naskytl se mu totiž k pronájmu prostor přímo uprostřed Lednice. A mně se to zalíbilo. Jsem hodně společenská, a jak jsem byla sama zalezlá v kanceláři, tak mi chyběli lidé," popisuje začátky.

Dala tedy v práci výpověď a naplno se vrhla do kavárny. Od začátku bylo jasné, že ji postaví na lokálnosti, výběrové kávě, kterou oba milují, a samozřejmě vínu, které její manžel vyrábí. Přestože už měla zkušenosti z gastra díky brigádám při škole, spoustu věcí se učila za pochodu. "Udělala jsem si kvůli tomu i kurz baristky, protože jsem zastávala všechny role," říká Petra, která ze začátku zvládla kavárnu obhospodařit jen s jednou kolegyní.

Brzy ale bylo jasné, že personál bude muset rozšířit. Dnes už je na směně sedm lidí a Petra velkou část svých činností delegovala na provozní - i kvůli synovi, který se jí před dvěma lety narodil. "Já si nechávám ty věci, které mě baví a na které mám čas," usmívá se. Stará se hlavně o marketing, vizuální stránku kavárny, k tomu vytváří meníčka a vymýšlí akce, které se tady budou konat. "Líbí se mi, že tady můžu uplatnit svou kreativitu a tu přímou zpětnou vazbu od hostů mám hned." Právě její cit pro detail je v kavárně vidět na každém kroku - od květinových aranžmá a výzdoby až po šálky, na kterých se na dně skví nápis: A teď víno? 

Šest stolečků nestačí

Za tři roky existence si podnik získal velkou oblibu - nejen kvůli strategické poloze. Hosté především z řad turistů sem jezdí za vínem, krásným prostředím, výběrovou kávou, vyhlášenými snídaněmi i domácími dezerty - od tradičních moravských koláčků až po originální zákusky. Podnik těží také z ocenění Gourmet Jižní Morava, kde loni zvítězil v kategorii Vinařství. "Moc nás to potěšilo, je to takové ocenění, že svou práci děláme dobře. Ale největší radost nám pořád dělá to, když se k nám lidé vrací," říká Petra.

Z šesti stolečků, se kterými v roce 2022 začínali, se výrazně rozšířili. Nechybí velká venkovní zahrádka v jižanském stylu, dětský koutek a letos v březnu otevřeli také další vnitřní prostor, který vybudovali na půdě. "Jsme teď míň závislí na počasí a můžeme mít díky tomu otevřeno až do prosince," vysvětluje Petra.

Od ledna do března je podnik zavřený. "Doufáme, že si teď konečně poprvé odpočineme, poslední roky jsme do toho hodně šlapali a dělali jsme hodně věcí najednou. Rekonstruovali jsme nejen kavárnu, ale i vinný sklep. Poprvé tak budeme mít zimu volnou. Jestli to vydržím," usmívá se. "Baví mě pořád něco vymýšlet, potřebuju si vybít tu svoji kreativní stránku," uzavírá s úsměvem.

