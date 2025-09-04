Itálie po moravsku. V Kobylí se prosecco a pinsa servíruje s výhledem na Pálavu

O vlastním podniku snila vyučená servírka Jitka už dlouho. Sbírala gastronomické zkušenosti doma i za hranicemi a čekala na správnou chvíli. "Myslela jsem si ale, že s podnikáním začnu až po mateřské, nakonec jsem se do toho pustila dřív," říká maminka dnes 2,5letého syna. Pak na internetu objevila zpustlý rodinný dům se zahradou o rozloze přes dva tisíce metrů čtverečních a bylo rozhodnuto.
"Původně jsem chtěla něco menšího, ale když jsem viděla to místo, okamžitě jsem se do něj zamilovala. A to jsem ještě ani kvůli zarostlé zahradě netušila, jaký je odtud nádherný výhled na Pálavu," říká s úsměvem o dominantě, kterou tady máte jako na dlani.
Víc než 30 druhů prosecca a autentická chuť Itálie na talíři
S přítelem se pustili do rekonstrukce, ruku k dílu přiložila rodina i kamarádi. Společně pak během čtyř měsíců proměnili ruinu v Siesta prosecco&tapas bar, který láká na víc než třicet druhů prosecca, autentickou italskou kuchyni a "insta-friendly" prostředí, ve kterém se mísí moderní styl s přírodními materiály. To vše vytváří pohodovou kulisu pro romantické schůzky i pro posezení s přáteli.
Návštěvnost začala brzy po otevření trhat rekordy. "Rozkřiklo se to strašně rychle," říká nevěřícně Jitka. Úbytek turistů, který letos na jihu Moravy zaznamenávají, tak v proseccárně rozhodně nepocítili. "Spíš naopak, někdy jsme si říkali, že by jich mohlo být méně," přiznává Jitka s tím, že hosty musí kvůli kapacitě i odmítat. To někteří nelibě nesou. "Párkrát nám vynadali za to, že je u nás plno a nepustili jsme je dovnitř," mrzí ji. I proto se dřív snažila dělat ústupky a lidem vyhovět. "Ale bylo to zbytečné, musela jsem se smířit s tím, že se bohužel nedá zavděčit všem."
Venkovní bary i kulturní a charitativní akce
Během našeho povídání stíhá odbíhat a řešit provozní záležitosti. "Vypadla nám jedna servírka, tak za ni zaskakuju," vysvětluje s tím, že když je potřeba, klidně pomáhá nejen na place, ale i v kuchyni. K tomu zařizuje nákupy, stará se o organizaci, spravuje sociálně sítě a kontroluje každý detail. "Byla bych ráda, kdyby mě občas někdo zastoupil, ale sehnat kvalitní personál je náročné," říká. "S tím se ale potýkají asi všichni v gastru. Člověk prostě musí věřit, že přijde zodpovědný zaměstnanec," dodává.
Do budoucna má Jitka plnou hlavu nápadů, které by chtěla v proseccárně uskutečnit. "Třeba venkovní bary, pořádání nejrůznějších akcí, hudebních nebo charitativních, které jsme dělali už o loňských Vánocích," vyjmenovává. Organizovat tady začali také svatby. "Zatím jenom menší, do 25 lidí, ale chtěli bychom v tom pokračovat. Hostům se tady moc líbilo. A ty fotky s Pálavou v pozadí? Ty mluví za všechno," uzavírá s úsměvem.