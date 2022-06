"Boris Čupřina" je na Ukrajině populární. Britský politik má i vlastní croissant

Jedna kyjevská kavárna začala nabízet croissanty pojmenované na počet britského premiéra Borise Johnsona. Od běžných croissantů se odlišují "čepicí" z krému, která připomíná rozcuchanou kštici britského státníka.

O objevu informovala britská velvyslankyně Melinda Simmonsová, která si hned také jednoho "johsona" dopřála.

Croissant vyzdobený na počest britského premiéra se nabízí za 97 hřiven, tedy v přepočtu za přibližně za 77 korun.

так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона pic.twitter.com/UhY5He1Wyn — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 12, 2022

Není to jediná pocta, které se Johnsonovi na Ukrajině dostalo. V médiích se minulý týden objevila zpráva, že britského premiéra přijali v Černihivu na severu Ukrajiny do řad kozáků, příslušný diplom slibují místní kozáci odeslat do Londýna. Mezitím dokonce vznikl i obraz novopečeného kozáka. Zpráva ukrajinských médií zaujala i ruskou redakci BBC.

Johnson byl přijat mezi kozáky pod jménem Boris Čuprina (tedy česky čupřina). "Proč Čuprina? Protože vidíte, že má rozcuchaný účes, což zdůrazňuje jeho charakter, jeho vůli. Přímo v jeho tváři můžete vidět, že je to velký muž," vysvětlil Andrij Lisovyj, který je v Černihivu zástupcem ředitele oblastního historického muzea. Právě v něm bude obraz "Borise Čupriny" umístěn.

Britský premiér je na Ukrajině populární kvůli svému nesmlouvavému postoji vůči ruské invazi, která začala 24. února. "Jsem rád, že jsme neztratili důležitého spojence, jsou to skvělé zprávy," okomentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setrvání Johnsona v čele britské vlády po hlasování nespokojených členů jeho vlastní strany. V něm se ukázalo, že Johnson se dál těší důvěře většiny konzervativních poslanců.