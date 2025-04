Publikum bylo v šoku. Zpěvák obtěžoval Diazovou přímo na pódiu, pak přišla pomsta

Před 30 lety došlo v Hollywoodu ke skandálu v přímém přenosu. Při předávání cen MTV v roce 1995 přišel vyhlásit cenu za nejlepší filmový polibek zpěvák Chris Isaak společně s herečkou Cameron Diaz. Pak přišel nečekaný moment. Podívejte se na nový díl pořadu Zpátečka.

"Začne to pohledem přes místnost nebo pohledem v autobuse či ve vlaku," popisoval Isaak situace, kdy dochází k filmovým polibkům. "Sladké šeptání, drinky na stole. A na pokyn režiséra…" doplňovala Diaz, když ji zpěvák náhle přerušil a udělal gesto, které nečekala.

Všechny díly pořadu sledujte tady >>> Zpátečka

Isaak se začal po herečce sápat a snažil se ji políbit proti její vůli. Diaz se možná i kvůli tlaku přímého přenosu nakonec políbit nechala. A následoval tento Isaakův komentář: "Věděl jsem, že se umoudříš."

Cenu nakonec vyhrál herec Jim Carrey a Lauren Holly za film Blbý a blbější. A možná i proto, že spolu Carrey a Diaz natáčeli film Maska a přátelili se, herec se svou kolegyni rozhodl okamžitě pomstít.

Když si přišel na jeviště přebrat cenu, dal Isaakovi "ochutnat jeho vlastní medicínu". Podal mu ruku a najednou ho začal líbat. Kamery zachytily tento moment jen okrajově, ale bylo jasně vidět, že zpěváka čin Carreyho značně zaskočil.

I když je video z předávání cen 30 let staré, Carreyho gesto si lidé na sítích dodnes připomínají. "Neviděla jsem to živě, ale jsem rozčílená, když to teď vidím. Změnili jsme se od té doby? Určitě. Dostatečně? To nevím," psala k videu například jedna z uživatelek na sociální síti X.

Za Scarlett Johansson záhadně "zmizela" žena. Podivné video dodnes vzbuzuje vášně (celý článek s videem zde)