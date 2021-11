Před hotelem, kde byla v karanténě, jí zabili psa. Číňanka vše sledovala z okna

Pracovníci protiepidemického týmu v čínské provincii Ťiang-si zabili psa, jehož majitelka byla v nedalekém hotelu v karanténě. Postižená žena video brutálního incidentu, který v jejím bytě zachytila bezpečnostní kamera, umístila na internet, kde vyvolal pobouření. Čínské úřady posléze oznámily, že jednoho ze zdravotnických pracovníků propustily. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Incident se stal minulý týden ve městě Šang-žao na jihovýchodě Číny. Na zveřejněném videu je vidět, jak do bytu vchází dva pracovníci v ochranném oděvu proti koronaviru. Jeden drží páčidlo a druhý má žlutou tašku. "Říkal šéf, že to máme vyřešit na místě?" ptá se jeden z pracovníků. "Ano," odpovídá mu kolega, načež posune stůl, pod kterým se schovává pes plemene corgi.

Rozespalé zvíře pak praští do hlavy páčidlem. Na záznamu je slyšet, jak pes zakňučí bolestí, načež se běží schovat do vedlejší místnosti, což už je mimo záběr kamery, píše zpravodajský web CNN.

Majitelka psa, která záznam sdílela na internetu, uvedla, že byla v karanténě v hotelu, který jí neumožnil vzít si domácího mazlíčka s sebou.

Místní úřady se v prohlášení omluvily a oznámily, že jednoho ze zdravotnických pracovníků propustily. Zároveň však tvrdily, že pes byl usmrcen nenásilně.

Čtvrť, v níž k zabití zvířete došlo, byla označena za ohnisko covidu-19, takže se mnoho tamních obyvatel muselo uchýlit do karantény, zatímco jim zdravotničtí pracovníci dezinfikovali byty.

Incident zesílil kritiku čínského přístupu "nulové tolerance pandemie", na jehož základě úřady rychle reagují na jednotlivé případy nákazy masivními programy testování, trasování a lokálními uzávěrami provázenými povinnými karanténami obyvatel.

Na čínské sociální síti Weibo, která se podobá síti Twitter, vyvolalo video útoku na psa pobouření. Přestože byl původní záznam z platformy patrně odstraněn, stihly jej zhlédnout miliony uživatelů. "Kdo jim dal právo vloupat se do jejího bytu a zabít jejího psa?" napsal jeden uživatel. "Je to narušení soukromí občanky a bezpečnosti jejího majetku!" napsal jiný. "Domácí mazlíčci jsou soukromým majetkem a nelze je bez povolení utratit! I když je utracení nutné, musí pro to být pádný vědecký důvod," napsal další.

Nejde přitom o zprávy o případu, že čínské úřady utratily zvíře, jehož majitelé byli v karanténě kvůli covidu-19. Na počátku listopadu se objevila zpráva, že ve městě Čcheng-tu byly zabity kočky, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. V září média informovala, že ve městě Charbin byly utraceny tři kočky, když jejich majitelka byla v karanténě.