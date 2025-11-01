Kultura

Zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý jako agent Bob z Brutální Nikity

před 4 hodinami
Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Informovala o tom v pátek večer agentura AFP s odvoláním na jeho agentku Elisabeth Tannerovou. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.
Svou patrně nejznámější filmovou roli ztvárnil Karyo ve filmu Luca Bessona, kde hrál agenta-náboráře Boba, který přesvědčí mladou narkomanku Nikitu, aby vraždila na zakázku pro tajnou službu.
Foto: Dominique Jacovides - Bruno Bebert / Bestimage / Profimedia

Z rodného Istanbulu syn řecké matky a tureckého otce zamířil na francouzské filmové plátno jako třicátník a první velký divácký úspěch zaznamenal koncem 80. let s filmem Medvědi, který režíroval Jean-Jacques Annaud a v němž si zahrál lovce šelem, kterého přemůže soucit.

V následujícím desetiletí přišla patrně jeho nejznámější filmová role agenta-náboráře Boba, který ve filmu Luca Bessona přesvědčí mladou narkomanku Nikitu, ztvárněnou Anne Parillaudovou, aby vraždila na zakázku pro tajnou službu.

Herec s pronikavým pohledem byl v roce 1983 nominován na cenu Cézar pro mladou filmovou naději za ztvárnění role gangstera ve filmu Boba Swaina Práskač, píše AFP.

K jeho pozdějším známým filmům patří snímek Jana Kounena Dobrman, kde si zahrál násilnického policistu, další Bessonův film Johanka z Arcu či film o přátelství malého chlapce a psa Bella a Sebastián.

V závěru své kariéry se věnoval spíše seriálové tvorbě. Televizní formát si vyzkoušel například v americko-britské kriminální sérii Nezvěstní premiérově vysílané tři sezony v letech 2014 až 2016.

 
