Zemřel autor historických románů Jan Bauer, byl rekordmanem v počtu vydaných knih

"To, co jsme z tebe čerpali, nikdy nezmizí, i když ty už tu s námi ode dneška nejsi," napsal Snětivý. Připomněl, že Bauer se ještě počátkem tohoto měsíce zúčastnil připomínky svých osmdesátin v pobočce pražské městské knihovny na Hradčanech. "Byl jsi veselý a plný sil, což je moc a moc dobře. Odešel jsi vestoje a jako král," dodal Snětivý. Bauera označil za nevyčerpatelnou studnici zábavy i poučení.
Bauerovou prvotinou byla v roce 1978 populárně naučná publikace Uživí naše planeta lidstvo? Prvním jeho dílem o historii byly pětisvazkové Záhady českých dějin, jejichž první díl vyšel v roce 2000. Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. K jeho historickým detektivkám a thrillerům se řadí například série o novoměstském rychtáři Jakubu Protivovi z Protivce a svérázném mnichu Blasiovi, kterou Bauer zasadil do časů vlády Václava IV., napsal server iDNES.cz.
Bauer opakovaně patřil k nejvíce půjčovaným autorům v českých knihovnách, například v roce 2015 se s téměř 20 tisíci výpůjčkami zařadil na druhé místo za jiného autora historické literatury Vlastimila Vondrušku. Agentura Dobrý den ho do české databanky rekordů zařadila jako nejplodnějšího autora v roce 2017, tehdy se 172 vydanými knižními tituly, z nichž některé vyšly pod pseudonymy Felix Krumlowský, Jakub Vít, Vojtěch Fišer, Anna Březinová a Viola Slavíková. Loňským zápisem agentura Bauera v databance nahradila Zuzanou Pospíšilovou, která je autorkou publikací především pro děti, jako jsou leporela, pracovní sešity, dětské příběhy nebo knihy pro první čtení.
Bauer se narodil v dubnu 1945 v Jihlavě, jeho rodina se pak přestěhovala do Českého Krumlova, kde absolvoval střední školu. Vysokou školu zemědělskou Bauer vystudoval v Českých Budějovicích, od konce 60. do konce 90. let pracoval jako novinář, redaktor deníku Zemědělské noviny. Jako spisovatel na volné noze pak žil na samotě u jihočeských Vodňan, později v Českých Budějovicích.