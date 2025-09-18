Kultura

Zemřel autor historických románů Jan Bauer, byl rekordmanem v počtu vydaných knih

před 4 hodinami
Ve věku 80 let ve čtvrtek zemřel autor historických románů a detektivek Jan Bauer. Na facebooku o tom informoval jeden z jeho nakladatelů Josef Pepson Snětivý. Vystudovaný zemědělský inženýr Bauer psal také literaturu faktu. Býval držitelem českého rekordu v počtu vydaných knih, je autorem víc než 250 titulů, z nichž některé vyšly pod pseudonymy.
Jan Bauer.
Jan Bauer. | Foto: Luděk Kovář, Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA

"To, co jsme z tebe čerpali, nikdy nezmizí, i když ty už tu s námi ode dneška nejsi," napsal Snětivý. Připomněl, že Bauer se ještě počátkem tohoto měsíce zúčastnil připomínky svých osmdesátin v pobočce pražské městské knihovny na Hradčanech. "Byl jsi veselý a plný sil, což je moc a moc dobře. Odešel jsi vestoje a jako král," dodal Snětivý. Bauera označil za nevyčerpatelnou studnici zábavy i poučení.

Bauerovou prvotinou byla v roce 1978 populárně naučná publikace Uživí naše planeta lidstvo? Prvním jeho dílem o historii byly pětisvazkové Záhady českých dějin, jejichž první díl vyšel v roce 2000. Za sbírku povídek Špionova dcera obdržel v roce 1995 cenu Masarykovy akademie umění. K jeho historickým detektivkám a thrillerům se řadí například série o novoměstském rychtáři Jakubu Protivovi z Protivce a svérázném mnichu Blasiovi, kterou Bauer zasadil do časů vlády Václava IV., napsal server iDNES.cz.

