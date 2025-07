Zahraj si Prahu s Mozartem nebo Kafkou. Historii metropole přibližuje nová hra

Městská firma Prague City Tourism, která má v hlavním městě na starosti cestovní ruch, si nechala jako součást letošní marketingové kampaně vytvořit digitální hru Playing Prague. Hráči v ní budují pražské dominanty a seznamují se s osobnostmi spojenými s historií Prahy. Novináře o tom informovala mluvčí firmy Klára Janderová.

Hra má tři jazykové verze, dostupná je zdarma v oficiálních obchodech s mobilními aplikacemi. Pro Prague City Tourism ji vytvořilo studio Charles Games spojené s Karlovou univerzitou za 1,5 milionu korun.

Jen za první fungování měsíc si hru stáhlo zhruba 39 200 lidí. Podle Janderové hraje část uživatelů hru tak, aby dosáhla co nejvyššího skóre a rychle postupovala do dalších kol, část se baví tím, že si kolem známých pražských dominant a řeky Vltavy tvoří vlastní podobu města. Ve hře mohou stavět ulice a do nich libovolně umisťovat domy nebo parky. Údaje o tom, ze kterých zemí uživatelé pocházejí, firma nemá.

Městská firma chce hrou přilákat turisty z Česka i zahraničí. Propagovat ji bude v deseti zemích, nejvíce v sousedním Německu. "Věříme, že spojení města s kvalitní logickou hrou má obrovský potenciál v oblasti brandingu, ale i v prohlubování vztahu nejen přijíždějících cestovatelů, ale i místních k samotnému městu," uvedla místopředsedkyně představenstva firmy Jana Adamcová. Městská firma za vývoj hry podle Janderové zaplatila 1,5 milionu korun a 500 tisíc stála výroba propagačních spotů ve stejném vzhledu.

Hráči se ve hře mohou setkat s hudebním skladatelem Wolfgangem Amadeem Mozartem, spisovatelem Franzem Kafkou, císařem Karlem IV. či gymnastkou Věrou Čáslavskou. Každá herní úroveň je věnovaná jedné pražské památce. Ve hře se objevují tradiční domovní znamení i historická tramvaj. "Snažili jsme se zachytit jedinečnou atmosféru Prahy, města, které máme rádi. Zároveň jsme chtěli hráčům a hráčkám dát možnost postavit si tak trochu vlastní Prahu," řekl Lukáš Kolek ze studia Charles Games. Kromě turistů by měla zaujmout i zahraniční studenty a nalákat je na pražské univerzity.

Hra Playing Prague má českou, anglickou a německou verzi. Na webu prague.eu/hra zájemci najdou podrobnější informace k památkám a osobnostem, které se v ní objevují. Prague City Tourism se kromě propagace Prahy věnuje i správě některých památek. Stará se například o Prašnou bránu, Petřínskou rozhlednu s bludištěm či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.