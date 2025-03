Češi nejvíc jezdí do Prahy. Metropole je potřetí nejoblíbenější turistickou destinací

Praha se v roce 2024 potřetí za sebou stala krajem, kde trávilo svou dovolenou nejvíce českých turistů. Porazila Jihočeský, Jihomoravský i Královéhradecký kraj. Podle předsedy představenstva městské firmy Prague City Tourism Františka Cipra se postupně mění pověst Prahy mezi domácími cestovateli. Také zafungovala nabídka voucherů na zvýhodněné vstupy na různé památky.

Mění se i chování zahraničních turistů, kteří už nezůstávají pouze v centru metropole, ale pohybují se po celém městě. Napomáhají tomu cestovatelské tipy ze sociálních sítí.

"Třetí rok je Praha top mezi domácími turisty. Předtím to byl Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, střídaly se. Domácích návštěvníků jezdí do Prahy zhruba pětina a my jsme za ně strašně rádi. Jsou to lidé, kteří se chovají jako Pražené, znají místní pravidla. Sice v útratách nejsou tak silní jako třeba Američané nebo Korejci, ale my si jich velmi vážíme," řekl Cipro.

Domnívá se, že se pověst hlavního města mezi Čechy změnila během pandemie onemocnění covid-19. Tehdy přijelo mnoho lidí, kteří to léta odmítali kvůli představě, že je Praha příliš drahá. Podle Cipra také zafungovala kampaň V Praze jako doma, kterou Prague City Turism spustilo během pandemie. "Ten systém je velmi jednoduchý a zafungoval. Když se ubytujete v hotelu, tak vám na recepci vydají voucher s body. Ty můžete využít třeba k návštěvě v zoo, Pražského hradu a mnoha dalších míst. Jsou tam zapojené skoro všechny městské a státní organizace. V té kampani jedeme dál," vysvětlil Cipro.

Firma sleduje i změny v chování zahraničních turistů. Používá k tomu například anonymizovaná data od firem provozujících platební karty a umělou inteligenci, která sleduje příspěvky na sociálních sítích a reakce dalších uživatelů na ně. "Na sociálních sítích se objevují odkazy na jiné atraktivity mimo centrum, které tam dřív nebyly. Dřív se turisté pohybovali v pěti ulicích v centru. Dneska jezdí typově na Žižkovskou věž, do zoo, do galerie DOX a do Národní galerie, na Vyšehrad. To znamená, že sem nejezdí jen za večerním životem, ale mají zájem o kulturu," uvedl Cipro.

Kvůli kultivaci cestovního ruchu kampaně více cílí na cestovatele starší 35 let. "Jakmile je někomu 20, tak sem jede, protože je tu levné pivo a noční život. Mladí se prostě chtějí bavit," zmínil Cipro. Upozornil však na to, že i v tomto se vnímání Prahy mění. V průzkumu agentury Czech Tourism mezi mladými Brity už alkohol není hlavním důvodem, proč navštívit Prahu. "Dostal se na páté místo, ještě před pěti lety byl na prvním místě. Na přední příčky se dostaly důvody jako gastronomie, památky a architektura," vyjmenoval Cipro. Na pivní tahy se nyní podle něho jezdí spíše do pobaltských zemí.

Praha bojuje proti alkoholové turistice už několik let. Loni například zakázala takzvané pub crawls, tedy noční tahy turistů od hospody k hospodě organizované specializovanými agenturami.

Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Kromě propagace Prahy v Česku i v zahraničí má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.