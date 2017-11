"Slečna přecválala jeviště na koni, oděna jen ve svůj vlas." Divadlo na Vinohradech slaví 110 let

před 1 hodinou

Pražské Divadlo na Vinohradech slaví 110 let od svého založení. Výročí připadá na 24. listopadu, o den později si lidé spjatí se scénou historii souboru připomenou během slavnostního večera.

Jubilejním večerem a křtem knihy Jiřího Žáka 110 vinohradských osobností oslaví 25. listopadu pražské Divadlo na Vinohradech 110. výročí své existence. Provoz divadla zahájila 24. listopadu 1907 dramatická legenda Godiva od Jaroslava Vrchlického. Kromě činohry fungoval v divadle až do roku 1919 i operní a operetní soubor.

"Scénu z první inscenace Godiva, kdy titulní hrdinka slečna Beníšková, jak píše dobový kritik, přecválala jeviště na koni, oděná pouze ve svůj rozpuštěný vlas, 25. listopadu také připomeneme," říká šéfdramaturg divadla Jan Vedral.

Nebojte se klasiků, vzkazuje mimo jiné divákům herec Petr Kostka k jubilejní 110. sezóně Divadla na Vinohradech. Zveřejnil(a) Divadlo na Vinohradech - oficiální profil dne 22. Listopad 2017

Výběr osobností do knihy byl podle Žáka těžká disciplína. "Někteří herci, výtvarníci, režiséři a dramaturgové se dočkali vrcholu své kariéry v jiných divadlech, další byli na Vinohradech jen krátce," řekl. "Už teď by věděl o těch, na které se v publikaci nedostalo, ale bez jejichž přínosu by scéna neexistovala."

Ředitel divadla Tomáš Töpfer dodává, že jeho prioritou je udržet skutečné souborové divadlo. "Teprve dobře sehraný ansámbl je schopen společné poetiky a výpovědi," řekl. Součástí slavnostního večera budou i ukázky her domácích autorů, které tvoří polovinu repertoáru.

Den oslav připadá na 25. listopadu, protože 24. listopadu je v plánu přenos inscenace Pavla Kohouta o Karlu Hašlerovi na ČT art.

V současné době tvoří umělecký soubor 67 herců včetně Hany Maciuchové nebo Jaroslava Satoranského.

"Vinohradské divadlo je vlastně mým druhým domovem, jsem tu bezmála 40 let. Za tu dobu jsem sehrála spoustu nádherných rolí, například Královnu Kristinu. Hrála jsem ve Višňovém sadu, ve Chvíli pravdy, v Gazdině robě i v mé oblíbené Její pastorkyni," vzpomíná Dagmar Havlová. Stálou členkou souboru je opět od sezony 2009/2010.