Kultura

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Kultura ČTK Kultura, ČTK
před 5 hodinami
Kniha Michala Viewegha Laškování a skalpování vypráví o víně a o tom, co může alkohol udělat s mezilidskými vztahy. Je také o české politice a vážné nemoci.
Spisovatel Michal Viewegh
Spisovatel Michal Viewegh | Foto: Tomáš Vocelka

Hlavními hrdiny příběhu plného tajností a přetvářky jsou televizní moderátorka Alice, její manžel politik Čestmír, nakladatelský redaktor Luboš a jeho manželka Helena. Čtveřice, která se zná bezmála 40 let, se v něm vydává na víkendový pobyt do vinařských sklípků na jižní Moravu. Na rozdíl od některých předchozích Vieweghových románů jeho novinka neobsahuje autobiografické prvky.

Související

Novinky na ČT: vrací se úspěšná kriminálka, rodinné drama, bude i vítěz z Varů

Oktopus, Program ČT

"Zejména svou přítelkyni bych rád ujistil, že se jedná o úplnou fikci, nicméně kulisy příběhu, ty sklípky, jsem poznal osobně, takže si myslím, že mám v tomto ohledu dost nastudováno," uvedl Viewegh.

Víno hraje ve Vieweghově románu, ve kterém jde o zamotané citové vztahy, poměrně velkou roli. "Jak to tak bývá, když se pije, jdou emoce trošku nahoru. Ale čtenářky puritánky mohu upozornit, že je to relativně cudný román," podotkl držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993. "Říká se, že píšeme tak, jak žijeme. A tohle do mého života vždycky patřilo," dodal.

Knihu Viewegh pokřtil tento týden v pražském knihkupectví Luxor. Kmotry se stali herečky Eva Holubová a Anny Polívková a režiséři Jan Hřebejk a Filip Renč, kteří jsou všichni spojeni s filmovým zpracováním Vieweghových knih.

"Své knihy nikomu nevnucuju, ale samozřejmě, kdyby si to přečetli a napadlo by je to zfilmovat, tak bych byl rád. Třeba román Melouch, což je příběh gigola a nájemného vraha, kteří jedou na dovolenou na vodu, tak to je taková skoro americká filmařina," podotkl Viewegh, podle jehož knih vznikly například úspěšné filmy Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy nebo Účastníci zájezdu.

Související

Třídní sraz po letech a „na tělo“. Hřebejk točí nový seriál podle knihy Formanové

Na tělo

Viewegh, který 31. března oslavil 63. narozeniny, je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších českých spisovatelů po roce 1989. Jeho knihy byly přeloženy do 23 jazyků. V roce 2012 mu praskla aorta, podstoupil dlouhou rekonvalescenci a trpěl depresemi a výpadky paměti. Do literatury se vrátil deníkovou knihou Můj život po životě. Podle svých slov se nyní cítí jako znovuzrozený.

"Mám novou přítelkyni. Je to hezký příběh, jak se z humanitární akce ubytovat Ukrajinku s dítětem stal osudový příběh lásky. To je na červenou knihovnu. Klidně by to mohla napsat Danielle Steel. Já to v kultivovanější podobě před dvěma lety zobrazil v románu Malý Gatsby a Carmen z Chodoriva," konstatoval autor více než tří desítek knižních titulů.

 
Mohlo by vás zajímat

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah literatura Michal Viewegh kniha spisovatel

Právě se děje

před 6 minutami
Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty.
Aktualizováno před 24 minutami
Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Vánoce v České televizi: pohádka s Oskarem Hesem i silvestrovská StarDance Tour

Na Štědrý večer se diváci mohou těšit na pohádku s názvem Záhada strašidelného zámku, poslední den roku pak na oblíbenou taneční show.
Aktualizováno před 27 minutami
Triumf kritičky EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku mají vítěze

Triumf kritičky EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku mají vítěze

Connollyová je dlouhodobým kritikem Evropské unie a také současné izraelské vlády, role irského prezidenta je ale víceméně ceremoniální.
před 44 minutami
Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal

Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal

Nováček anglické fotbalové ligy Sunderland v 9. kole zvítězil na hřišti Chelsea 2:1 a posunul se na druhé místo neúplné tabulky o dva body za Arsenal.
před 47 minutami
"Je šílené, co předvádí." Nejmladší hráč NHL připomněl zapadlý rekord české hvězdy

"Je šílené, co předvádí." Nejmladší hráč NHL připomněl zapadlý rekord české hvězdy

Šlo o něm pochybovat. Obránce Matthew Schaefer však vstoupil do hokejové NHL velkolepě.
před 51 minutami
„Jako za normalizace či v centru Hamásu.“ Režisér Bouda otevřeně o střetu na FAMU

„Jako za normalizace či v centru Hamásu.“ Režisér Bouda otevřeně o střetu na FAMU

Marek Bouda rozhovoru pro Aktuálně.cz popsal hutnou atmosféru, která sevřela akademickou půdu na pražském FAMU.
před 1 hodinou

Místní referendum ve Vlčkové o kapacitě čističky není platné, přišlo málo voličů

Referendum ve Vlčkové na Zlínsku o kapacitě čistírny odpadních vod a pronájmu či prodeji obecního pozemku není platné, přišlo málo voličů. Výsledky hlasování zveřejnila obec Vlčková na svých webových…
Přečíst zprávu
Další zprávy