Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Hlavními hrdiny příběhu plného tajností a přetvářky jsou televizní moderátorka Alice, její manžel politik Čestmír, nakladatelský redaktor Luboš a jeho manželka Helena. Čtveřice, která se zná bezmála 40 let, se v něm vydává na víkendový pobyt do vinařských sklípků na jižní Moravu. Na rozdíl od některých předchozích Vieweghových románů jeho novinka neobsahuje autobiografické prvky.
"Zejména svou přítelkyni bych rád ujistil, že se jedná o úplnou fikci, nicméně kulisy příběhu, ty sklípky, jsem poznal osobně, takže si myslím, že mám v tomto ohledu dost nastudováno," uvedl Viewegh.
Víno hraje ve Vieweghově románu, ve kterém jde o zamotané citové vztahy, poměrně velkou roli. "Jak to tak bývá, když se pije, jdou emoce trošku nahoru. Ale čtenářky puritánky mohu upozornit, že je to relativně cudný román," podotkl držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993. "Říká se, že píšeme tak, jak žijeme. A tohle do mého života vždycky patřilo," dodal.
Knihu Viewegh pokřtil tento týden v pražském knihkupectví Luxor. Kmotry se stali herečky Eva Holubová a Anny Polívková a režiséři Jan Hřebejk a Filip Renč, kteří jsou všichni spojeni s filmovým zpracováním Vieweghových knih.
"Své knihy nikomu nevnucuju, ale samozřejmě, kdyby si to přečetli a napadlo by je to zfilmovat, tak bych byl rád. Třeba román Melouch, což je příběh gigola a nájemného vraha, kteří jedou na dovolenou na vodu, tak to je taková skoro americká filmařina," podotkl Viewegh, podle jehož knih vznikly například úspěšné filmy Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy nebo Účastníci zájezdu.
Viewegh, který 31. března oslavil 63. narozeniny, je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších českých spisovatelů po roce 1989. Jeho knihy byly přeloženy do 23 jazyků. V roce 2012 mu praskla aorta, podstoupil dlouhou rekonvalescenci a trpěl depresemi a výpadky paměti. Do literatury se vrátil deníkovou knihou Můj život po životě. Podle svých slov se nyní cítí jako znovuzrozený.
"Mám novou přítelkyni. Je to hezký příběh, jak se z humanitární akce ubytovat Ukrajinku s dítětem stal osudový příběh lásky. To je na červenou knihovnu. Klidně by to mohla napsat Danielle Steel. Já to v kultivovanější podobě před dvěma lety zobrazil v románu Malý Gatsby a Carmen z Chodoriva," konstatoval autor více než tří desítek knižních titulů.