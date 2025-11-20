Výtvarné umění

Ovlivnil ho klášter v Plasích. Na výtvarníka Kornatovského zavzpomínají v kostele

před 27 minutami
Vzpomínka na zemřelého výtvarníka Jiřího Kornatovského se uskuteční 21. prosince při mši svaté v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Kornatovský, který patřil k předním osobnostem současného českého výtvarného umění, zemřel po dlouhé nemoci 5. listopadu ve věku 73 let. Informovali o tom členové jeho rodiny.
Výtvarník Jiří Kornatovský zemřel po dlouhé nemoci 5. listopadu ve věku 73 let.
Výtvarník Jiří Kornatovský zemřel po dlouhé nemoci 5. listopadu ve věku 73 let.

Kornatovský je známý zejména jako autor velkoformátových černobílých uhlových kreseb plastických objektů na obřích kartonech. Umělecký postoj a životní názor plzeňského rodáka Kornatovského ovlivnilo dětství a mládí strávené v Plasích, kde do svých 21 let často pobýval v tehdy opuštěném cisterciáckém klášteře.

Po absolvování technického učebního oboru v Plzni vystudoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara a poté monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka.

Koncem 80. let vydal několik spirituálních manifestů a roku 1991 byl spoluzakladatelem Nadace Hermit v cisterciáckém klášteře Plasy. Při mezinárodním výtvarném symposiu Hermit 92 tam vytvořil projekt Kódy a znamení. Na konci 90. let založil vlastní galerii Hermit v Praze.

V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Polsku, Itálii, Spojených státech a Německu. Během pobytu v USA měl sérii výstav a přednášek. V letech 2005 a 2006 pracoval v augustiniánském klášteře na Malé Straně v Praze. Působil také jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Výstavní činnost, která čítala přes 60 samostatných a 200 skupinových výstav v Česku i v zahraničí, zahájil v 80. letech. Významné výstavní projekty realizoval v Národní galerii, Museu Kampa nebo v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Je mimo jiné držitelem ceny primátora polského Krakova z Triennialle grafiky a laureátem ceny Franze Kafky Pražského okruhu.

 
