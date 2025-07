Mastroianni jako živý. Italský kulturní institut v Praze vystavuje hercovy fotografie

K nedožitým stým narozeninám herce Marcella Mastroianniho uspořádal Italský kulturní institut v Praze fotografickou výstavu. Pod názvem Marcellův pohled ji ve čtvrtek zahájí ve výstavních prostorách barokního Vlašského špitálu na rohu Šporkovy a Vlašské ulice na Malé Straně.

Mastroianni natočil během své kariéry více než 140 filmů. Vystavené snímky zachycují hercovy zásadní počiny i umělecké partnerky a partnery, sdělil za Italský kulturní institut Alessio Di Giulio.

Výstavu tvoří 60 archivních černobílých a barevných velkoformátových fotografií. Ze sbírky Luxardo, založené fotografem filmových hvězd Eliem Luxardem, je vybral Daniele Luxardo.

Fotograf zachytil hned první společné vystoupení italského herce po boku jeho filmové partnerky, velmi mladé Sophie Lorenové ve filmu Maria Cameriniho z roku 1955 Krásná mlynářka. Mastroianni byl také filmovým partnerem hereček Claudie Cardinalové nebo Anity Ekbergové.

Těžištěm expozice je pouto mezi Mastroiannim a režisérem Fredericem Fellinim, zkoumá jejich umělecký vztah, který ovlivnil éru italské kinematografie. Mastroianni zářil ve Felliniho filmech Sladký život, Osm a půl a Ginger a Fred.

"Kromě fotografií z natáčení je součástí expozice také portrét Marcella Mastroianniho v posledních letech jeho kariéry, která se vyznačovala větší zralostí a reflexí a v níž se herec ponořil do složitých rolí a spolupracoval s režiséry, jako byli Alberto Lattuada, Liliana Cavaniová a Ettore Scola," podotkl Di Giulio.

Vstup na výstavu je zdarma. Veřejnost ji může navštívit od pátku 18. července do 10. září, vždy od úterý do soboty mezi 11:00 a 19:00. Mastroianni se narodil 28. září 1924 a zemřel 19. prosince 1996 ve věku 72 let.