Socha Svobody si zakryla oči. Nástěnná malba v Roubaix kritizuje Trumpovu politiku

Nová nástěnná malba v severofrancouzském městě Roubaix zobrazuje sochu Svobody, která si studem zakrývá oči. Podle její nizozemské autorky Judith de Leeuwové je mural kritikou imigrační a deportační politiky současné administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala agentura AP. Díla si všímá i americký deník The Washington Post.

Nový mural blízko hranic s Belgií sklidil miliony reakcí na internetu. Amsterodamská umělkyně popsala své obří dílo v Roubaix, kde žije početná komunita přistěhovalců, jako "tichou připomínku toho, jaká by měla být svoboda".

"Namalovala jsem ji, jak si zakrývá oči, protože tíha světa se stala příliš velkou na to, aby se na ni dalo dívat. To, co bylo kdysi zářivým symbolem svobody, nyní nese břemeno toho, že ztratilo svůj význam," napsala de Leeuwová v příspěvku na facebooku 4. července, kdy Američané slaví Den nezávislosti.

Její vyobrazení sochy Svobody, kterou USA darovala Francie na konci 19. století, vyvolalo na druhé straně Atlantiku ostrou kritiku.

Republikánský kongresman z Tennessee Tim Burchett v příspěvku na síti X rozzlobeně napsal, že se mu dílo "hnusí", a uvedl, že měl strýce, který bojoval a zemřel ve Francii, kde americké jednotky bojovaly v první i druhé světové válce.

Město se za dílo postavilo a jeho místostarosta Frédéric Lefebvre, který má na starost kulturní záležitosti, řekl televizní stanici France 3, že "jde o velmi silné a působivé politické poselství".

"Neuráží mě, že mě hnutí Donalda Trumpa nenávidí. Omlouvat se nebudu. Je to správná věc," řekla Judith de Leeuwová na dotaz agentury AP.

Trump od svého návratu do Bílého domu uprostřed protiimigračních nálad zahájil bezprecedentní kampaň, která posunula hranice výkonné moci a střetla se s federálními soudci, kteří se ho snažili omezit, píše AP. Lidé z různých zemí byli deportováni na vzdálená a s jejich původem nesouvisející místa, jako do Jižního Súdánu nebo do malého afrického státu Eswatini (původně Svazijsko, které v roce 2018 změnilo název.)

Nástěnná malba v Roubaix je součástí festivalu městské pouliční kultury podporovaného městem. Roubaix je jedním z nejchudších měst ve Francii. Od 70. let 20. století ho ekonomicky poznamenalo zhroucení kdysi prosperujícího textilního průmyslu, který přitahoval dělníky z jiných částí Evropy a severní Afriky.