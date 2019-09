Další přelomový moment v historii českého skla. Rony Plesl vystavuje v Londýně

Stačí roztočit vstupní dveře londýnského Viktoriina a Albertova muzea, aby se člověk ocitl na dotyk českému sklu.

Rony Plesl svou instalaci umístil do renesanční kaple. | Foto: Ed Reeve

Londýn (od naší spolupracovnice) - Hlavní vstup do instituce známé pod zkratkou V&A, která vlastní nejrozsáhlejší sbírku užitého umění na světě, navrhla architektka Eva Jiřičná. A depozitář obsahuje bohatý výběr českého skla od zdobných nádob z 18. století po unikátní plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

U příležitosti právě vrcholícího Londýnského festivalu designu tu v tušení dalšího přelomového momentu v historii skla nyní vystavuje také český designér Rony Plesl.

Instalaci nazvanou Posvátná geometrie umístil do renesanční kaple z kláštera svaté Kláry ve Florencii. Její mramoroví andělé shlížejí na Pleslovy zářivě zelené větve a kmeny nasvícené ultrafialovým světlem. Zatímco větve z uranového skla mají realistické tvary, kmenům designér vtiskl podobu krystalu.

Inspiroval se motivem magického šestihranu malíře Josefa Šímy a také pojednáním O šestiúhelné sněhové vločce rudolfinského vědce Johannese Keplera. "My přírodu bereme velmi romanticky, ale ona má matematický základ," říká Plesl pro Aktuálně.cz. "Ta instalace je pro mě filosofická práce."

Pro pětapadesátiletého rodáka z Jablonce nad Nisou jde o významný krok k prosazení na mezinárodní scéně. "Chtěl jsem se zařadit mezi kvalitní umělce, kteří můžou sklo vystavit i v kontextu jiného umění. Nechci se uzavírat ve sklářské komunitě," líčí.

Pleslova instalace záměrně rozostřuje hranice mezi uměleckou tvorbou a designem. "Důležité je, aby když vystavíte Tokujina Yoshioku nebo Roni Hornovou, kteří se zabývají skleněnou plastikou, a vedle toho dáte Damiena Hirsta, Jeffa Koonse nebo Alexandra Caldera, tak to sklo musí být kvalitní. To je kontext, který mě zajímá."

Filozofii svého díla mohl Plesl rozpracovat v působivém měřítku díky nové technologii, kterou vyvinula severočeská firma Bolety.

Největší kusy z instalace tvoří 2,5metrové kmeny, které váží 200 až 300 kilogramů. Skláři je vyráběli tři měsíce, jen dva měsíce trvalo odlitek vychladit.

Kromě dovednosti je na to potřeba mít i silné nervy. V jakékoliv fázi, kdy se forma při ochlazování otevírá, se na plastice může objevit nevratný defekt.

"Nová technologie dokáže odlít 3D věc bez hladiny, protože podobně jako u bronzu do formy teče sklovina horká," vysvětluje Rony Plesl způsob, který skláři zatím jen opatrně poodkrývají do detailu a který umožňuje vyrobit výjimečně velké, zároveň čistší objekty s méně bublinami. "Je to zázrak," shrnuje Plesl.

Spolupráce mezi českým hvězdným designerem, který je také profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, a mladou sklářskou značkou začala před rokem, kdy Plesl vystavil první objekty vyrobené tímto způsobem na pražském Designbloku.

Firma Bolety prý technologii vyvíjela 12 let a její kapacita dovoluje pouze výhradní spolupráci s Pleslem. Společně mají ještě velké plány, jak posunout současné výrobní limity a pokořovat velikost i složitost objektů, které lze ze skla vyrobit. Další meta je jedna tuna.

Cíl mají jednoduchý: zdokonalit technologii tak, aby se vyrobeným kusům nevyrovnaly žádné jiné, a vynést české sklo znovu na světovou špičku. "České sklo bylo v minulosti pojem daný hlavně masovostí a velikostí. Ale masovost a velikost není zárukou kvality. Chci vrátit českému sklu zvuk osobnosti a značky," dodává Plesl, kterému se to už začíná dařit. Jeho nové dílo z Londýna do své sbírky čerstvě koupila floridská filantropka Trish Dugganová a obsáhlý článek mu věnoval třeba list Financial Times.