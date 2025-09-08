Soudce bije demonstranta. Na soudní budově v Londýně se objevilo nové Banksyho dílo

Zanedlouho po odhalení ho zakryla bariéra a stojí u něj ochranka. V pondělí o tom informovala britská média.
Stanice BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí na protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.
Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví.