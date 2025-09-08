Výtvarné umění

Soudce bije demonstranta. Na soudní budově v Londýně se objevilo nové Banksyho dílo

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňuje soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče demonstranta ležícího na zemi.
Nové dílo umělce Banksyho na soudní budově v Londýně.
Nové dílo umělce Banksyho na soudní budově v Londýně. | Foto: @banksy

Zanedlouho po odhalení ho zakryla bariéra a stojí u něj ochranka. V pondělí o tom informovala britská média.

Stanice BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí na protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.

Související

Banksyho nové dílo objeveno. Pátrání fanoušků jej odhalilo v ulicích Marseille

Banksy maják

Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví.

 
Mohlo by vás zajímat

Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbé, přiznává šéf galerie Dox

Nechápete současné umění? Mockrát je opravdu jen blbé, přiznává šéf galerie Dox

Nenechte si ujít: Dva hroby na Netflixu, super festival v Plzni a výjimečnost v GASK

Nenechte si ujít: Dva hroby na Netflixu, super festival v Plzni a výjimečnost v GASK
Přehled

V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou

Co ukázala analýza DNA? Slované mají původ mezi dnešním Běloruskem a Ukrajinou
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Banksy

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

ŽIVĚ
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami

Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra

Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra
Prohlédnout si 26 fotografií
Designér Petr Nevřela popisuje členění přední masky studie Vision O. Čidla jsou v horní části, nechybí ani žaluzie pro optimalizaci proudění vzduchu.
Materiálová designérka Petra Debnárová předvádí opěrku hlavy vytištěnou na 3D tiskárně.
před 10 minutami
S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

"Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc," vysvětluje šéf speciálních jednotek Miroslav Hofírek doktrínu Vladimira Putina.
Aktualizováno před 18 minutami
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu.
před 20 minutami
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Podívejte se na fotografie a teaser trailer hvězdně obsazeného filmu.
před 20 minutami

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Prohlédnout si 18 fotografií
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy i pohled do její budoucnosti.
před 21 minutami

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory
Prohlédnout si 26 fotografií
Renault ukázal na mnichovském autosalonu šestou generaci Clia, která prošla výraznou designovou proměnou.
Především přední část je výrazně ostřeji řezaná, což ještě na prvních fotkách umocňuje výbava Esprit Alpine.
Další zprávy