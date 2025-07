Křemílek a Vochomůrka i Rákosníček. Chystá se výstava výtvarníka Zdeňka Smetany

Rozsáhlá retrospektivní výstava s názvem Zdeněk Smetana a jeho světy ukáže pestrou tvorbu oblíbeného výtvarníka, ilustrátora, animátora a režiséra. Smetana, jehož jméno se zapsalo do dějin českého filmu, by se v sobotu 26. července dožil 100 let. Výstava začne ve středu 1. října v hale číslo 17 Pražské tržnice a potrvá do 31. března 2026.

Smetana během více než šesti dekád vytvořil přes 400 animovaných filmů, ilustroval více než 50 knih. Získal také desítky cen doma i v zahraničí, včetně Berlína, Benátek, Cannes i Londýna. Je mimo jiné autorem postaviček Křemílka a Vochomůrky, Rákosníčka, Malé čarodějnice či skřítka Racochejla a jejich příběhů. "Zdeněk Smetana nebyl jen autorem večerníčků. Byl to výrazný výtvarník a pozoruhodný tvůrce, který dokázal spojit výtvarnou zkratku s emocí," řekl kurátor výstavy Jan Bubeníček, který je sám výtvarníkem a režisérem. V roce 2022 obdržel Českého lva za nejlepší animovaný film, a sice za snímek Myši patří do nebe. Diváci na výstavě uvidí originály Smetanových filmových návrhů, volnou malířskou a grafickou tvorbu i jeho skici. Expozice bude obsahovat interaktivní prvky, projekce, programy pro školy a pro rodiny s dětmi i dílny. Autorkou prostorového řešení výstavy v hale tržnice je architektka Martina Kárová, která dříve vytvořila expozice Tima Burtona a Světy české animace. Smetana po studiích, mimo jiné u Cyrila Boudy, začal v roce 1946 pracovat u Jiřího Trnky v ateliéru Bratři v triku. Vyzkoušel si řadu profesí. Byl třeba konturistou nebo fázařem, ale také režisérem kreslených reklam a osvětových agitek. Související „Dříve než vám klesnou víčka...“ Večerníčka rozpohyboval dědeček herce Marka Vašuta Svůj talent rozvinul v animaci a později se přiklonil k tvorbě pro děti. Mezi divácky nejoblíbenější patří Pohádky z mechu a kapradí, cyklus večerníčků o Rákosníčkovi nebo Malá čarodějnice. U svých postaviček Smetana zdůrazňoval, že nejsou bombastickými akčními hrdiny. Svou stopu zanechal jako animátor také ve slavném francouzském Stvoření světa z roku 1957. Smetana se narodil 26. července 1925 v Praze, kde také 25. února 2016 ve věku 90 let zemřel.