Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar

před 2 hodinami
Česká republika v pondělí za účasti prezidenta Petra Pavla v centrále OSN v New Yorku slavnostně odhalila dar pro světovou organizaci v podobě skleněné instalace Herbarium, která poukazuje na nutnost ochrany životního prostředí. Česko se tak stalo jednou ze zhruba 130 zemí, které OSN v její osmdesátileté historii věnovaly oficiální dar.
Skleněnou instalaci Herbarium vyrobila novoborská firma Lasvit.
Skleněnou instalaci Herbarium vyrobila novoborská firma Lasvit. | Foto: ČTK

Herbarium bude trvale vystavené u vchodu do budovy Valného shromáždění OSN. "Nechť herbárium inspiruje všechny, kdo vstoupí do budovy Organizace spojených národů, aby si vážili krásy naší planety a znovu potvrdili závazek ji chránit. Když slavíme 80 let poslání OSN, ať tento dar slouží jako maják naděje, jednoty a míru," řekl Pavel krátce před odhalením daru.

"Dnes se konečně připojujeme k mnoha členským státům, jejichž umělecké dary jsou s hrdostí vystaveny zde v sídle OSN. Čekali jsme na to dlouho, ale konečně se to stalo," poznamenal velvyslanec Česka při OSN Jakub Kulhánek. Narážel na to, že ani Československo, které bylo jedním ze zakládajících členů OSN, ani Česko do dnešního dne světové organizaci žádný oficiální dar nepředaly.

"Je mi hlubokou ctí přijmout toto mimořádné umělecké dílo ve jménu OSN," uvedl pak náměstek generálního tajemníka OSN Atul Khare. "Tímto gestem se dále posiluje trvalý vztah mezi Českem a OSN," podotkl dále a na závěr pronesl i české "děkuji".

