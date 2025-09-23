Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar

Herbarium bude trvale vystavené u vchodu do budovy Valného shromáždění OSN. "Nechť herbárium inspiruje všechny, kdo vstoupí do budovy Organizace spojených národů, aby si vážili krásy naší planety a znovu potvrdili závazek ji chránit. Když slavíme 80 let poslání OSN, ať tento dar slouží jako maják naděje, jednoty a míru," řekl Pavel krátce před odhalením daru.
"Dnes se konečně připojujeme k mnoha členským státům, jejichž umělecké dary jsou s hrdostí vystaveny zde v sídle OSN. Čekali jsme na to dlouho, ale konečně se to stalo," poznamenal velvyslanec Česka při OSN Jakub Kulhánek. Narážel na to, že ani Československo, které bylo jedním ze zakládajících členů OSN, ani Česko do dnešního dne světové organizaci žádný oficiální dar nepředaly.
"Je mi hlubokou ctí přijmout toto mimořádné umělecké dílo ve jménu OSN," uvedl pak náměstek generálního tajemníka OSN Atul Khare. "Tímto gestem se dále posiluje trvalý vztah mezi Českem a OSN," podotkl dále a na závěr pronesl i české "děkuji".
Ručně broušenou kovovou desku s křišťálovými komponenty, které připomínají kapky vody, v nichž jsou otištěny české rostliny, vyrobila novoborská firma Lasvit. Instalace byla speciálně upravená pro prostory budovy OSN. Podle Pavla reprezentuje sklářskou a uměleckou tradici Česka a nese v sobě i širší poselství potřeby ochrany životního prostředí, biodiverzity a jejich uchování pro budoucí generace.
V budově Valného shromáždění je Herbarium umístěné na stěně vlevo hned za hlavním vchodem v blízkosti daru tehdejšího Sovětského svazu, kterým je replika Sputniku, a také darů Řecka a Mexika.