Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Soud členům Ztohoven za čin pravomocně uložil podmínku. Členové skupiny vylezli na střechu Pražského hradu po lešení a byli převlečeni za kominíky. Vlajku po vyvěšení zavinuli do balíčku a hodili k nedaleké kavárně Starbucks.
Případem se dva roky zabývaly soudy. Umělci nejprve v říjnu 2015 ve zkráceném řízení vyvázli bez trestu, v listopadu odvolací soud případ vrátil policii k došetření. V únoru 2016 obvinila tři členy Ztohoven z výtržnictví, krádeže a poškozování cizí věci, i napodruhé ale prvoinstanční soud v srpnu 2016 obžalované osvobodil.
Obvodní soud pro Prahu 1 chtěl případ postoupit Obvodnímu úřadu Prahy 1, aby rozhodl, zda šlo o přestupek. Státní zástupkyně ale podala proti rozhodnutí stížnost a osvobozující rozsudek následně zrušil pražský městský soud. V dubnu 2017 pak obvodní soud vyměřil trojici umělců ze skupiny Ztohoven šestiměsíční podmíněné tresty s ročním odkladem. Museli také zaplatit 55 000 korun za poškozenou střechu a 8 400 Kč za standartu. Rozsudek potvrdil Městský soud v Praze v září 2017.
V červnu 2016 skupina Ztohoven oznámila, že standartu rozstříhala na 1 152 kousků, které pak rozdávala lidem ve všech krajích. Čin označila za decentralizaci moci, jeden z umělců u soudu uvedl, že standarta je v rukou "občanů této země".
Současný prezident Petr Pavel počátkem ledna 2023 (ještě předtím, než vyhrál volbu prezidenta) uvedl, že skupina Ztohoven prezidentskou standartu vrátí na Pražský hrad. "Nastal okamžik, kdy to můžeme dokončit," řekl krátce po zvolení prezident. Pavel také dodal, že se spojil s firmou, která prapory vyrábí, zda by byla schopná ji opravit. Pokud ano, rád by ji vystavil na Hradě jako exponát s vysvětlujícím textem. Standarta poté prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Standarta se na Pražský hrad oficiálně vrátila 9. března 2023, kdy se Petr Pavel ujal úřadu prezidenta České republiky.
Prezident Miloš Zeman nechal 14. června 2018 červené trenýrky (jejich různě velké a provedené kopie se staly symbolem nesouhlasu s jednáním bývalé hlavy státu) na Pražském hradě před novináři spálit. Kvůli tomuto happeningu zahájila v srpnu 2018 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přestupkové řízení s prezidentskou kanceláří, které udělila napomenutí. Toto rozhodnutí ale v listopadu 2018 zrušilo ministerstvo životního prostředí.
Prvním projektem umělecké skupiny Ztohoven byla v lednu 2003 změna červeného neonového srdce výtvarníka Jiřího Davida, které svítilo nad Pražským hradem v posledních dnech funkčního období bývalého prezidenta Václava Havla. Převrátili je v otazník. Pozornost širší veřejnosti na sebe poprvé upoutala v létě 2007 svým zásahem do vysílání České televize. V pořadu ČT2 Panorama se objevil simulovaný výbuch atomové bomby v oblasti Krkonoš. Za dílo získali členové skupiny cenu od Národní galerie v Praze, ale také se dostali do konfliktu se zákonem. Soud nakonec čin vyhodnotil jako přestupek, příslušný městský úřad ale zamítl i to, a umělci nebyli potrestáni. Následovaly další akce.