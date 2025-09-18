Výtvarné umění

Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

ČTK ČTK
před 9 minutami
V pátek 19. září to bude přesně deset let, co členové umělecké skupiny Ztohoven na Pražském hradě stáhli prezidentskou vlajku a vyvěsili místo ní velké červené trenýrky na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana. Video z akce skupina zveřejnila na sociální síti Facebook. Prezident Zeman členy skupiny označil za "blbečky" a poté byl odvolán ředitel ochranné služby i velitel Hradní stráže.
Červené trenýrky zavlály nad Pražským hradem místo prezidentské vlajky 19. září 2015.
Červené trenýrky zavlály nad Pražským hradem místo prezidentské vlajky 19. září 2015. | Foto: organizace Ztohoven

Soud členům Ztohoven za čin pravomocně uložil podmínku. Členové skupiny vylezli na střechu Pražského hradu po lešení a byli převlečeni za kominíky. Vlajku po vyvěšení zavinuli do balíčku a hodili k nedaleké kavárně Starbucks.

Případem se dva roky zabývaly soudy. Umělci nejprve v říjnu 2015 ve zkráceném řízení vyvázli bez trestu, v listopadu odvolací soud případ vrátil policii k došetření. V únoru 2016 obvinila tři členy Ztohoven z výtržnictví, krádeže a poškozování cizí věci, i napodruhé ale prvoinstanční soud v srpnu 2016 obžalované osvobodil.

Obvodní soud pro Prahu 1 chtěl případ postoupit Obvodnímu úřadu Prahy 1, aby rozhodl, zda šlo o přestupek. Státní zástupkyně ale podala proti rozhodnutí stížnost a osvobozující rozsudek následně zrušil pražský městský soud. V dubnu 2017 pak obvodní soud vyměřil trojici umělců ze skupiny Ztohoven šestiměsíční podmíněné tresty s ročním odkladem. Museli také zaplatit 55 000 korun za poškozenou střechu a 8 400 Kč za standartu. Rozsudek potvrdil Městský soud v Praze v září 2017.

V červnu 2016 skupina Ztohoven oznámila, že standartu rozstříhala na 1 152 kousků, které pak rozdávala lidem ve všech krajích. Čin označila za decentralizaci moci, jeden z umělců u soudu uvedl, že standarta je v rukou "občanů této země".

Současný prezident Petr Pavel počátkem ledna 2023 (ještě předtím, než vyhrál volbu prezidenta) uvedl, že skupina Ztohoven prezidentskou standartu vrátí na Pražský hrad. "Nastal okamžik, kdy to můžeme dokončit," řekl krátce po zvolení prezident. Pavel také dodal, že se spojil s firmou, která prapory vyrábí, zda by byla schopná ji opravit. Pokud ano, rád by ji vystavil na Hradě jako exponát s vysvětlujícím textem. Standarta poté prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Standarta se na Pražský hrad oficiálně vrátila 9. března 2023, kdy se Petr Pavel ujal úřadu prezidenta České republiky.

Související

Pravda nevítězí? Ztohoven vyměnili vlajku na Hradě, pověsili tam trenky

Ztohoven vyvěsili na hradě novou standartu

Prezident Miloš Zeman nechal 14. června 2018 červené trenýrky (jejich různě velké a provedené kopie se staly symbolem nesouhlasu s jednáním bývalé hlavy státu) na Pražském hradě před novináři spálit. Kvůli tomuto happeningu zahájila v srpnu 2018 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přestupkové řízení s prezidentskou kanceláří, které udělila napomenutí. Toto rozhodnutí ale v listopadu 2018 zrušilo ministerstvo životního prostředí.

Prvním projektem umělecké skupiny Ztohoven byla v lednu 2003 změna červeného neonového srdce výtvarníka Jiřího Davida, které svítilo nad Pražským hradem v posledních dnech funkčního období bývalého prezidenta Václava Havla. Převrátili je v otazník. Pozornost širší veřejnosti na sebe poprvé upoutala v létě 2007 svým zásahem do vysílání České televize. V pořadu ČT2 Panorama se objevil simulovaný výbuch atomové bomby v oblasti Krkonoš. Za dílo získali členové skupiny cenu od Národní galerie v Praze, ale také se dostali do konfliktu se zákonem. Soud nakonec čin vyhodnotil jako přestupek, příslušný městský úřad ale zamítl i to, a umělci nebyli potrestáni. Následovaly další akce.

 
Mohlo by vás zajímat

Pasta Oner na výstavě Ermitage v Obecním domě odkryje svou „poustevnu“

Pasta Oner na výstavě Ermitage v Obecním domě odkryje svou „poustevnu“

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické
Přehled

Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác

Czech Design Week oživí pražskou Galerii Mánes a Clam-Gallasův palác
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Ztohoven Pražský hrad Miloš Zeman Rozcestník IG

Právě se děje

před 5 minutami
"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

V Karlíně se už brzy začnou prohánět malí roboti, kteří sami rozváží jídlo. Chytrý způsob doručování už dostal zelenou od dopravní komise Prahy 8.
před 7 minutami

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty
Prohlédnout si 5 fotografií
Prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každoročně při příležitosti státního svátku svatého Václava.
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť.
před 9 minutami
Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Za celou akcí stála umělecká skupina Ztohoven, jejíž členy tehdejší prezident Zeman označil za "blbečky".
před 18 minutami
V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

Od pátku až do neděle se čeká stabilní a velmi teplé počasí, byť rána budou už typicky zářijově chladná.
před 34 minutami
"Macronova manželka byla muž." První dáma Francie hodlá ukázat vše

"Macronova manželka byla muž." První dáma Francie hodlá ukázat vše

Americká konzervativní influencerka opakovaně tvrdí, že se Brigitte Macronová narodila jako muž. První pár Francie podal žalobu pro pomluvu.
před 37 minutami
Gross to neustál! říká Nedorost. Incident v Brně se mohl zvrhnout ještě víc

Gross to neustál! říká Nedorost. Incident v Brně se mohl zvrhnout ještě víc

Nová epizoda hokejového podcastu Bago rozebírá spor trenéra Pavla Grosse s fanouškem nebo nechvalně proslulou minelu Patrika Štefana.
před 38 minutami
Siniaková - Kasatkinová. Češka hraje v Soulu proti bývalé světové osmičce

ŽIVĚ
Siniaková - Kasatkinová. Češka hraje v Soulu proti bývalé světové osmičce

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Soulu mezi Kateřinou Siniakovou a Darjou Kasatkinovou z Austrálie.
Další zprávy