V Argentině se podařilo najít obraz ukradený nacisty, druhý den z domu zmizel

před 42 minutami
Argentinským úředníkům se podařilo zajistit obraz, který před desítkami let ukradli nacisté v Nizozemsku. Osud obrazu během posledního týdne poutal pozornost světových médií poté, co ho našli nizozemští novináři na fotografiích jedné argentinské realitní firmy.
Portrét komtesy Colleoni od italského malíře Giuseppe Ghislandiho nalezený v Argentině.
Portrét komtesy Colleoni od italského malíře Giuseppe Ghislandiho nalezený v Argentině. | Foto: Reuters

Když den po zveřejnění informace podnikla argentinská policie v domě nedaleko Buenos Aires zásah, obraz tam už podle místních médií nenašla.

Zatím není jasné, kde se úřadům podařilo obraz objevit. Oficiální činitel úřadu místního prokurátora v pobřežním městě Mar del Plata uvedl, že argentinský federální státní žalobce brzy zveřejní více podrobností.

Případ vzbudil mezinárodní pozornost poté, co nizozemský deník Algemeen Dagblad informoval, že dům uvedený v realitním inzerátu patřil Patricii Kadgienové, dceři Friedricha Kadgiena. Ten působil jako vysoký představitel v Hitlerově vládě a po druhé světové válce se přestěhoval z Německa do Argentiny, kde v roce 1979 zemřel.

