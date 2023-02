Umělá inteligence objevila neznámou hru španělského dramatika Lopeho de Vegy

Umělá inteligence, kterou k přepisu anonymních historických děl používá archiv Španělské národní knihovny, odhalila dosud neznámou hru jednoho z nejvýznamnějších tamních autorů Felixe Lopeho de Vegy. Informuje o tom agentura Reuters.

Podle Národní knihovny odborníci potvrdili, že barokní dramatik a jeden z nejvýraznějších představitelů takzvaného španělského zlatého věku několik let před svou smrtí v roce 1635 napsal hru Francouzka Laura (La francesa Laura). Rukopis uložený v archivu knihovny je kopií z konce 17. století, tedy z doby dlouho poté, co autor divadelních her Ovčí pramen či Dorotea zemřel.

Vědci z vídeňské a valladolidské univerzity použili umělou inteligenci k přepisu zhruba 1300 anonymních rukopisů a knih, čímž ušetřili roky práce. Také se pokusili zjistit autorství tím, že každé dílo porovnali se vzorkem slov, která používali konkrétní literáti.

Španělská národní knihovna uvedla, že slova použitá v tomto konkrétním textu se "úzce shodují s Lopeho slovy, ne už však se slovy dalších 350 dramatiků, kteří byli součástí pokusu". Odborníci následně využili tradiční filologické metody, aby zjištění umělé inteligence potvrdili.

"Francouzka Laura je pozoruhodná hra s dramatickou silou, která se od vrcholného Lopeho de Vegy očekává," uvedla knihovna k dílu, které má v následujících měsících vyjít knižně španělsky.

Příběh, který se odehrává ve Francii, se soustředí kolem Laury, dcery bretaňského vévody a manželky hraběte Arnalda. Následník francouzského trůnu je jí okouzlen, a přestože ona ho odmítá, žárlivý manžel se ji pokusí otrávit. Nakonec se prokáže Lauřina počestnost a znovu zavládne štěstí.