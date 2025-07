"Ty vole, co budu dělat?" Dirigovat se protagonista Sbormistra učil osm měsíců

Pro představitele titulní role filmu Sbormistr, slovenského herce Juraje Loje, bylo při natáčení snímku těžší dirigování než dialogy v češtině. Premiéra filmu, v němž se režisér a scenárista Ondřej Provazník inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, se uskuteční v neděli večer ve Velkém sále hotelu Thermal.

"Učil jsem se dirigování asi osm měsíců. Tohle natáčení bylo výjimečné, protože mi opravdu dali příležitost, abych se naučil dirigovat. Takže to bylo určitě náročnější než mluvit česky," řekl při představování snímku novinářům Loj.

Ještě před večerní premiérou dnes Loj za roli ve filmu Sbormistr uvedeném na filmovém festivalu v Karlových Varech v Hlavní soutěži obdržel cenu innogy Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Populární herec se tak stal devatenáctým držitelem trofeje v podobě kostky z polodrahokamu lapis lazuli.

"Nečekal jsem to a hrozně si toho vážím, je to obrovská pocta. Já jsem vlastně nikdy žádné ceny neočekával. Pro mě je odměnou, když se film povede a daří se mu nějakým způsobem zasáhnout diváky," uvedl jedenačtyřicetiletý rodák z Bratislavy.

O uvedení snímku je na festivalu velký zájem. Všechny projekce jsou beznadějně vyprodané. "Hrozně mě zájem lidí těší. Včera mi volala spousta známých, jestli je nemohu na představení nějak dostat, lidé od sedmi hodin stáli před pokladnami. Ten zájem je asi dílem dobré reklamy filmu, ale možná také tím, že všichni znají ten příběh Bambini di Praga. Myslím si, že hodně také udělal skvělý trailer. Když jsem ho viděl, měl jsem úplně husí kůži. Dostal mě, i když vím, co jsem točil," sdělil Loj.

Herce, který byl za roli ve filmu Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové nominován na Českého lva, při natáčení Sbormistra překvapila autentičnost dívčích rolí, kterých se zhostily členky Kühnova dětského sboru.

"Když mě Ondřej (režisér Provazník) pozval, abych se kouknul na předtáčky, pomyslel jsem si: Ty vole, tak nevím, co budu dělat. Měl jsem pocit, že se dívám trošku na dokument. Protože to nejsou herečky, byť mají talent, a hrají holky ve svém věku. Jsou to sboristky, které hrají samy sebe. Věděl jsem, že se před ně nemohu jen tak postavit a hrát. Tak jsem si vytvořil nějaký svůj herecký systém a stávalo se, že jsem nechtěně improvizoval. Ta improvizace vznikala z podnětu těch dívek. Říkal jsem ty texty, ale vždycky to vyznělo jinak, než jsem to měl v hlavě. Spontánně jsem na ty holky reagoval, takže ani pořádně nevěděly, jestli točíme, nebo zkoušíme. Tímto způsobem jsme si vytvořili takový zvláštní svět, díky kterému jsem se dokázal dorovnat do autentičnosti těch holek," dodal Loj.