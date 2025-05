Střelba do vlastních řad. Trump tažením proti filmařům ublíží hlavně doma

Americký prezident Donald Trump navrhl uvalit stoprocentní cla na zahraniční filmy. Tvrdí, že likvidují americký filmový průmysl, přičemž jde navíc ještě o nástroj propagandy a kulturní infiltrace. Plán zastavit „umírání“ Hollywoodu ale zatím připomíná jen ublížené volání kamsi do vzduchoprázdna.

Právě v posledních týdnech se na české mutaci videotéky Max objevil koprodukční film z roku 2024 The Apprentice: Příběh Trumpa. Ve snímku podle skutečných událostí tehdy ještě mladý a veřejnosti nepříliš známý Donald Trump (Sebastian Stan) v 70. letech minulého století poptává služby velmi neortodoxního a bezskrupulózního právníka Roye Cohna (Jeremy Strong). Ten nezkušenému byznysmenovi radí, aby vše obrátil ve své vítězství a nikdy nepřiznal prohru. Nikdo ho totiž nemůže urazit beztrestně.

Za filmem, který měl velmi úspěšnou světovou premiéru na loňském festivalu v Cannes, stojí íránsko-dánský režisér Ali Abbasi. Ve scéně, která je převyprávěním incidentu z roku 1989, jenž ve skutečnosti zazněl v rámci rozvodového řízení, Trump sexuálně napadne svou manželku Ivanku. Prezident reagoval očekávaně: prostřednictvím právníků pohrozil žalobou, označil film za lživý útok a vyzval k zastavení jeho distribuce s tím, že vznikl jen s cílem uškodit jeho prezidentské kampani. Ačkoliv to pochopitelně nelze říct s jistotou, současný krok se cly by mohl být motivován i osobní vendetou.

Make Hollywood Great Again?

Třebaže nejde o film namířený přímo proti jeho osobě, stejně nemají filmaři vyhráno. Během svého prvního prezidentského období například v roce 2020 ostře zkritizoval film Parazit korejského režiséra Pong Čun-hoa, který si na Cenách Akademie odnesl sošku za nejlepší film roku. "Viděli jste, jak byli letos Oscaři špatní? Vyhrála je Jižní Korea se svým filmem," prohlásil Trump na shromáždění svých příznivců v Coloradu. "Co to mělo být? Máme s Jižní Koreou obchodní problémy a ještě jim budeme dávat filmové ceny?" pokračoval.

Letos v lednu pak Donald Trump jmenoval konzervativní herce Jona Voighta, Mela Gibsona a Sylvestera Stalloneho "zvláštními ambasadory Hollywoodu". Na svou sociální sít Truth Social napsal: "Budou mi sloužit jako zvláštní vyslanci za účelem přivést Hollywood, který v posledních čtyřech letech ztratil mnoho obchodů ve prospěch cizích zemí, zpět." Oznámení, které podle některých zdrojů se zmíněnými herci dopředu ani neprobral, ukončil slovy: "Tito tři velmi talentovaní lidé budou mýma očima a ušima a já prosadím, co navrhnou. Bude to opět, stejně jako pro samotné Spojené státy americké, zlatý věk Hollywoodu!"

Máchání rukama škodí hlavně doma

V rámci jakéhokoli Trumpova pokusu o reflexi ale přichází represe. Prezidentův postoj ke kultuře není jen pasivní, ale vnímá ho jako aktivní nástroj boje, který je buď v jeho rukou, nebo namířen přímo proti němu a jeho zájmům, ať už jsou ekonomické, nebo politické. Šedá zóna "někde mezi" de facto neexistuje.

Americký filmový trh je spolu s čínským tím největším na světě, ale spíše než otázku, co možná cla udělají s globálním filmovým průmyslem, bychom si měli položit otázku, jaký efekt bude izolacionismus mít na trh americký. Například Česko je proslulé filmovými pobídkami a americké štáby si opakovaně chválí příznivé podmínky, malebné lokace a profesionalitu českých štábů. Trump sice Evropanům říká, že jejich filmy nechce, ale americkým filmovým tvůrcům tím vzápětí vzkazuje, že plodné výlety do Asie či Evropy končí.

Je pochopitelné, že na sebe vyhrocené reakce nenechaly dlouho čekat. Rozhodnutí zkritizovala v úterý například herečka Whoopi Goldbergová v rozhovoru pro talkshow The View. Herečka zdůraznila, že Trumpovo nařízení jednoznačně uškodí americkému filmovému průmyslu, protože spolupráce se zahraničím je ekonomicky výhodná a kulturně přínosná. Celý záměr navíc zatím nepřipomíná promyšlený plán, ale jen nekonkrétní výhrůžku. "Navíc se ptám, na koho by to clo vlastně mělo být uvaleno? Na produkci? Na filmová studia? Jak to myslíte?" shrnula myšlenku Goldbergová. Je tedy namístě se obávat, ale skákat do krytu je zatím předčasné.